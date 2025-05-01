1家6口罹患小腦萎縮症 ！父母癱瘓在床、子過世…枋寮警募款助人

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝發動募款助鍾家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉鍾姓男子一家六人均罹患小腦萎縮症，鍾男待在養老院5年、妻癱瘓在床3年，其子最近又因肺炎過世，一家人需面對龐大喪葬費用，雪上加霜，枋寮警分局員警得知，發動募捐2萬5000元幫助鍾家，冀望發揮拋磚引玉作用，助他家暫度難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，透過民間友人尤秀卿得知，萬巒鄉鍾姓男子一家六口人皆患有罕見疾病小腦萎縮症，生活十分困苦；鍾男已在養老院5年，母親癱瘓在床3年，而其子近日因肺炎過世，一家人需面對龐大喪葬費用，實在無力負擔，生活陷入困頓。

藍所長得知後，除自掏腰包外，另協調民間友人戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、蘇財福、黃慶春、陳其鋒、夏苡明、黃大洲、吳倧纑、詹光榮、陳柏融、江宏偉、吳金泉、陳禹銓、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、許順彰、鄭延成、鄭繼宸、鄭欣榮、郭素香、葉榮宗、郭淑芬、潘詩亞、潘榮村、張堉衫等人，共同捐助新台幣2萬5千元，幫助鍾家暫度難關。

枋寮分局長盧恒隆肯定藍所長等人善心，並表示，警察工作能看見社會很多面向，秉持著為民服務的熱忱，主動援助弱勢家庭，深入關懷轄區大小事，希冀藉此善行，發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一個角落。