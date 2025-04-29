網友介紹裝修房屋公司！婦急領50萬面交　屏東警及時阻詐

▲屏東警分局歸來派出所所長卓霆瑋提醒吳婦遇到詐騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

吳姓婦人要裝修房屋，到郵局欲提領50萬元，行員查覺有異，聯絡轄區的屏東警分局員警到場，員警詢問她是否知道裝修公司名稱、店面及員工姓名，她一問三不知，後來透露是網友介紹，警方提醒她遇到詐騙，她才驚上受騙，感謝警方協助。

屏東警分局歸來派出所所長卓霆瑋日前接獲歸來郵局行員通知有民眾欲提領大筆金額疑似遭詐騙，需要警方協助。55歲吳姓婦人向行員表示，要提領50萬元裝修房屋，由於雙方約定在裝修處面交，細心的行員察覺異狀，懷疑她可能陷入投資詐騙，於是通報派出所處理。

所長卓霆瑋到場詢問吳婦裝修公司人員是否表明公司名稱、實體店面及員工身分等資訊，她皆無法說明清楚，僅知係因友人介紹便不疑有他，經所長及行員耐心詢問下，她才脫口是網友介紹，所長及行員立即以警政署打詐儀錶板之案例解說詐騙手法，才讓她驚覺被騙，成功守住50萬元。

分局長林明波表示，為使民眾了解最新詐騙手法，屏東警分局利用各大大小小的活動或集會場合進行反詐騙宣導，提醒大家切勿輕易相信任何陌生來電，提領大量現金交予他人，如有任何疑慮，可向警方報案或撥打165反詐騙專線查證，以免受騙，並牢記一聽、二掛、三求證原則，方可守住財產，讓詐騙無所遁形。