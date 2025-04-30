廚師工傷才辦好殘障補助遇死劫　妻同遭猛撞「雙腿截肢」搶命中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區公所外今（30）日上午發生重大車禍，一輛豐田商用車途行經八德區公所前突然失控撞擊對向圍牆，導致在人行道上2名行人閃避不及被撞上，車禍造成2名行人1死1重傷，肇事駕駛與副駕駛也分別受傷，其中駕駛仍昏迷急救中，副駕駛女子也受傷，但意識清楚。警方指出，這起車禍事故目前仍在調查釐清肇事原因，警方已通知家屬協助製作筆錄，以釐清傷者彼此關係。

▲桃園市八德區公所前今天上午發生重大車禍，圖為肇事豐田商用車失控撞擊公所前圍牆瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，這起事故由67歲陳姓男子駕駛開銀色豐田商用車，行經八德公所前時突然偏離車道，往對向區公所圍牆撞擊，人行道上的58歲戴姓男子與48歲陳姓女子來不及閃避被迎面撞擊，戴姓男子送醫急救仍因傷重不治，陳女送往桃園聖保祿醫院急救再轉送林口長庚醫院急救，根據最新狀況顯示，陳女雙腿被截肢，目前仍在加護病房搶救中，仍有生命危險。

▲桃園市八德區公所前今天上午發生重大車禍，消防局救護人員搶救傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

肇事的67歲陳姓男子肇事後送往部立桃園醫院急救，目前仍昏迷中，副駕駛座上71歲趙姓女子左胸及左手腕疼痛但意識清楚，目前也在部立桃園醫院就醫中。

據被撞擊行人戴姓男子家屬指稱，父親上午在媽媽陪同前往區公所辦理殘障補助事宜，因之前擔任廚師工作受傷後導致腳趾被截肢，因行動不便由媽媽陪同前往公所申請補助，未料才走出公所就發生車禍，他被警方通知來協助製作筆錄，家裡還有一位就讀小學的妹妹在上課未到場。

▲桃園市八德區公所前今天上午發生重大車禍，肇事豐田商用車撞上2名行人，救護人員搶救傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，肇事的陳姓男子目前因仍在昏迷中，無法製作筆錄，副駕駛座的趙女向警方透露，上午2人一同去市場買菜，回程中一直都很順暢，後來經過區公所車速突然變快，她被嚇壞了，然後就肇事了，至於2人關係，趙女則說是朋友關係。