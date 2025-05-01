親子車廂「指定班次才有」挨轟虛設　台鐵：檢討去回程都銷售

▲台鐵親子車廂。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

新竹市議員林彥甫日前帶女兒搭乘台鐵自強號，發現親子車廂坐滿未帶孩童乘客，詢問讓座遭拒，列車長告知「該車次並非販售親子車廂的自強號」，質疑親子車廂設計失靈。台鐵公司表示，因編組運用，該自強號雖設有親子車廂，但回程運用在非銷售親子車票的班次，未來將檢討該編組去回程都銷售親子車廂車票。

新竹市議員林彥甫日前帶2名女兒北上，去程搭上掛有親子車廂的112次自強號，途中列車長也提醒非持有親子車廂車票的旅客離開，但回程搭乘149次自強號時，雖同樣有親子車廂，卻發現座位大多是未帶孩童的成年人占用，經詢問僅少數人願意讓座，列車長更告知該車次雖有親子車廂，但實際上未販售親子車廂車票，無法強制讓位，他與女兒只好站著回程。

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台鐵總經理馮輝昇表示，有關這起親子車廂的問題，是乘客搭乘北上112次自強號，為指定親子車廂班次，該親子車廂在票務系統有標示，回程的時候旅客搭的是149次自強號，上面列車上有親子車廂，但並非票務系統指定銷售親子車廂車票的班次，因此沒有販售親子車廂的車票，主要是因為列車編組運用，有這樣的一個調度使用方式。

馮輝昇坦言，無銷售親子車廂車票的班次，在車上雖然有碰到非親子的乘客是在親子車廂裡面，確實是合理的，因為那一列149次自強號沒有販售親子車廂的車票。

不過馮輝昇強調，目前台鐵也已著手檢討，相關附掛有親子車廂的自強號編組運用，會去盡量調整，讓這個設置親子車廂的編組無論是去程或回程，都銷售親子車廂車票，減少民眾和旅客的誤解。

針對指定親子車廂班次中，仍出現許多無座旅客占用親子車廂車票座位，馮輝昇表示，親子車廂可無座搭乘，旅客刷電子票證上車也是無座搭乘，可能看到有座位會坐下來休息一下，但車長和列車長發現時都會提醒，乘客碰到有持座位票的旅客上車時，應該要讓位給有座位票旅客乘坐，台鐵也會加強這一方面的宣導跟管理。