公司治理評鑑　高鐵連8年蟬聯前5%排名

▲高鐵獲公司治理評鑑排名前5%佳績。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣證券交易所公布第11屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及推動永續發展等評比獲肯定，今年連續第8年獲評選上市公司排名前5%績優企業，並7度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10%。

台灣高鐵公司董事長鄭光遠表示，感謝全體董事、股東對於台灣高鐵深化公司治理目標的支持，未來更將積極帶領全體主管、同仁持續落實各項企業永續之治理措施，讓台灣高鐵不僅持續為旅客創造更加優質、安全、舒適的旅運服務，更積極實踐企業社會責任，朝向成為「引領進步、創造美好的生活平台」企業願景不斷邁進。

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此外，高鐵推動企業永續經營成果也獲國際肯定，今年第三度獲國際調研機構「企業騎士」評選為2025「全球百大永續企業排行榜」第5名，更在「運輸及交通產業組」以及「交通基礎設施產業」領域中，均榮獲第一名，於低碳、環保、永續、供應鏈管理等各項評比指標上領先。

高鐵公司表示，高鐵自2016年掛牌上市以來即參與公司治理評鑑，透過外部檢視機制落實誠信經營，致力將ESG（環境、社會、治理）納入公司營運規劃，以實踐「永續運輸」理念。

高鐵2024年也啟動左營基地「第二車輛檢修廠」興建工程，將打造台灣高鐵公司第一棟擁有綠建築認證的維修廠房。同年推出新款QR Code紙票，大幅節省紙票感應過閘耗電量；車上服務方面，高鐵推動服務品減塑，頭靠墊、紙杯蓋均更換為環保材質，將ESG精神落實各項服務細節。