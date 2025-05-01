國民黨罷綠頻傳「死亡連署」　沈富雄示警1狀況：黨會滅亡

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

檢調近日偵辦罷免案死亡、偽造連署，國民黨各地黨部均遭搜索，更有多位幹部遭到羈押。對此，前立委沈富雄30日示警，國民黨罷免民進黨的連署名單，死亡的有1963個，如果是為了向主席交代「35比0」，如果是沒有能量硬是要挖出能量，而不得不走這一條捷徑，如果是真的，黨會滅亡大家知道嗎？這時候國民黨再講什麼雙標、辦藍不辦綠，老百姓也會認為辦藍辦綠通通辦，結果也會不一樣。

沈富雄於節目《下班瀚你聊》談到「大罷免死亡連署」表示，國民黨最簡單就是講雙標、還有辦藍不辦綠，這也是民眾黨上周參加426上凱道唯一聽得進去的，但是，是這樣嗎？真的一樣嗎？

沈富雄指出，民進黨要罷免國民黨的連署裡，死亡連署的就12個，反過來，國民黨要罷免民進黨的連署名單，死亡的有1963個，1963比12，那個12個可能就是無心的過世，但1963個呢？

沈富雄提到，趙少康說「抄到死者的名單，偽造文書辦這麼重，是有史以來第一次」，但自己認為，這個大規模的罷免，一次罷免35個立委也是有史以來第一次阿，所以有那個第一次，才有這個第一次。

沈富雄說，35個立委的大罷免茲事體大，但抄死亡者名單、從北到中部一路都抄下去，這個變成也是茲事體大，但是這兩件事之間的茲事體大，是檢警單位、檢調單位心裡想說「茲事體大」？還是上面有人指揮說「茲事體大」？自己沒有辦法回答。

沈富雄再說，但是現在國民黨說雙標、辦藍不辦綠，可是查出來是一個一以貫之，有人指揮有人下令，現在藍軍又被咬定「組織性」、「系統性」，講組織性就是黑道了，國民黨現在就是要閃、要否認那1963個死亡連署有這麼嚴重。

接著，沈富雄示警，這個案情容易辦，沒有像柯文哲案那麼難辦，如果國民黨是為向主席交代「35比0」，如果是沒有能量硬是要挖出能量，如果是沒有熱情硬是要製造熱情，而不得不走這一條捷徑，這一條請死人來充數的捷徑，如果是真的，黨會滅亡大家知道嗎？

沈富雄強調，這時候國民黨再講什麼雙標、辦藍不辦綠，老百姓也會認為辦藍辦綠通通辦，結果也會不一樣啊。

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）