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罷免二階送件！　黃建賓轟：民進黨只有搞鬥爭時才想到台東

▲立委黃建賓怒斥民進黨政府為了政爭不顧民生，把東部人當作二等公民。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立委黃建賓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

罷免國民黨立委黃建賓的「挫賓行動」團隊今（1日）公布收件數近1萬7000份第二階段罷免連署書，並前往縣選委會送件。對此，黃建賓指出，他上任後，與在野立委一起通過多項民生法案，反觀民進黨心中完全不在乎台東鄉親，只有搞鬥爭時才會想到台東。

黃建賓指出，民進黨搞大罷免的原因只有一個，就是選輸想重選，把黃建賓當作首要獵殺對象，原因更只是因為看台東人少，「根本是欺負台東人，用政治惡鬥騷擾台東鄉親！」更令台東人憤怒的是，對於台東人苦盼的花東快，民進黨政府說經濟效益低，對於民進黨政府當年承諾的東部快鐵，交通部更在昨天公然坦承會跳票，坐實民進黨心中完全不在乎台東鄉親，只有搞鬥爭時才會想到台東！」

黃建賓表示，上任一年多來，他與在野黨立委共同在立法院推動多項重大民生法，例如，財劃法修法，每年增加台東134億元預算；刑法修法，虐童者加重其刑至1/2；兒童及少年性剝削防制條例修法，嚴懲持有兒少性影像者；公益揭弊者保護法通過，提供吹哨者實質法律保障，諸多法案都是民眾與台東鄉親最關心的事情。

在台東地方議題及建設部分，黃建賓表示，台東鄉親擔憂海岸線恐作為風電開發場址，毀壞美麗台東，他多次透過質詢及會議，要求行政院長、經濟部長、環境部等中央主管機關，務必阻止未經共識的開發案破壞環境，並獲得多名中央部會首長承諾。上任一年多來，更已成功爭取台東旅宿業電價凍漲、觀光振興補助及延長、協助農友申請設立育苗場、風災全品項災害補助、EMU3000座椅優化、台東縣道路設施改善經費、多所學校設施改善經費、台東畜牧糞尿改善計畫、以及成功阻止國防部強硬在台東關山設置戰備道等等。

黃建賓說，民進黨透過惡意罷免，就是想蓋住台東人的聲音，「身為台東在地立委，我不怕得罪民進黨，我永遠以台東人權益為最優先！」會堅定地與台東鄉親站在一起，不同意未經共識的風電破壞美麗台東，不同意中央以經濟效益低阻止攸關東部人生命安全的花東快，也懇請所有台東鄉親，一定要出來投下不同意票，共同守護台東家園。
 

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