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全程押解貴婦奈奈抵台！正妹調查官「背景曝光」　曾赴FBI受訓10周

▲▼調查局主辦FBI學院校友會,法務部調查局女調查官蔡佩汶。（圖／記者季相儒攝）

▲調查局駐加拿大法務祕書蔡佩汶。（圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

網紅貴婦奈奈（蘇陳端）遭控吸金10億後，潛逃加拿大7年，1日凌晨終於在調查局駐加拿大法務祕書蔡佩汶的陪同下搭機返國，由台北市調查處調查官押送至台北市調查處，結束調查後將移送至台北地檢署複訊。而全程陪同貴婦奈奈返台的蔡佩汶來頭不小，曾赴美國FBI受訓。

蔡佩汶為台大政治系、企管碩士專班畢業、調查局幹部訓練所調查班第47期結業，曾任雲林縣調站、台北市調查處外事站，因為英文能力極佳，獲派至美國聯邦調查局FBI國家學院（FBINA）進行為期10周的訓練，並於2019年6月8日結業，而FBINA每年皆會自美國本土及全球招訓學員，平均錄取率僅百分之一，能錄取者皆為佼佼者。

▲調查局駐加拿大法務祕書蔡佩汶。（圖／ETtoday資料照）

據了解，蔡佩汶2021年外派加拿大，當時傳出她的重要任務就是將貴婦奈奈帶回台灣，而她今年7月將任滿回台，在任滿之前她順利完成此一艱鉅任務，至於蔡佩汶返台後的職務，目前相關單位尚未敲定。據悉，她亦曾協助偵辦劉喬安賣淫案。

另外，蔡佩汶2021年與潘姓女伴侶舉辦婚宴，據悉，她的另一半非調查局成員，由於當時同性婚姻剛通過，這場婚宴可說是轟動一時，當初時任局長蔡清祥、前局長呂文忠跟前局長汪忠一等3名長官都到場祝賀。

▲調查局駐加拿大法務祕書蔡佩汶。（圖／ETtoday攝影中心）

▲調查局駐加拿大法務祕書蔡佩汶（箭頭處）。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

▲調查局駐加拿大法務祕書蔡佩汶。（圖／ETtoday攝影中心）

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