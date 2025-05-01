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貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

記者葉國吏／綜合報導　

潛逃加拿大7年的網紅始祖貴婦奈奈，今晨（1日）返台歸案，面對大批媒體貴婦奈奈不發一語，不過她倒是有問調查局人員一句話，這也是她在機場唯一說的一句話；另外調查局人員的不經意驚嘆，也讓貴婦奈奈露出尷尬笑容。

▲▼貴婦奈奈尬笑。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲貴婦奈奈行李太重讓她露出尷尬笑容。（圖／桃園機場記者聯誼會提供，下同）

貴婦奈奈戴著黑色眼鏡、一臉素妝，穿著白色洋裝、黑色外套回台歸案，一下飛機就被戴上手銬，被調查人員帶回台北地檢署歸案。走在機場貴婦奈奈面對記者詢問都不回答，不過最後她低頭詢問調查局人員「等下要走哪？」這也是貴婦奈奈在機場唯一說過的一句話。

貴婦奈奈由於逃亡加拿大7年，行李攜帶不少回來，調查人員協助領取搬運，不過由於全部家當都帶回來，調查人員忍不住說「好重」，貴婦奈奈聽聞也尷尬的笑一下。

▲▼貴婦奈奈尬笑。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

本名蘇陳端的貴婦奈奈日前向檢調高層寫信喊冤，強調自己並未參與前男友黃博健經營的醫美診所，也與診所倒閉風波無關。她隨後主動聯繫調查局，表示願意接受台灣司法調查。信中，貴婦奈奈提到她最大的心願是回台照顧年邁的父母，並以「前男友」形容與黃博健的關係，顯示兩人已經分手。

去年，貴婦奈奈曾被拍到在加拿大東部現身，當時她表示有意返台說明。由於配合當地調查有無涉及洗錢，加上疫情影響及6年前台灣黑道威脅事件，她才滯留加拿未歸。

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