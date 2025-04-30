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南消添救命利器！　第三大隊辦理骨針訓練救護員火線強化應變力

▲台南市消防局第三大隊辦理骨針訓練，強化外勤救護人員急救技術。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第三大隊辦理骨針訓練，強化外勤救護人員急救技術。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升外勤急救效能、強化救護即戰力，台南市消防局第三大隊近期針對中級救護技術員辦理「骨針訓練課程」，導入先進醫療技能，讓第一線人員在關鍵時刻多一項救命利器，進一步守護市民生命安全。

▲台南市消防局第三大隊辦理骨針訓練，強化外勤救護人員急救技術。（記者林東良翻攝，下同）

本次訓練課程內容分為理論與實作兩大部分，理論課程詳細講解骨針穿刺的操作原理、適用情境及注意事項，實作階段則安排反覆模擬操作，讓外勤人員熟練掌握骨針技術。多位學員表示，透過實務演練強化了應變信心，未來面對緊急個案將能更迅速精準處置，感謝局方提供進修機會。

▲台南市消防局第三大隊辦理骨針訓練，強化外勤救護人員急救技術。（記者林東良翻攝，下同）

第三救災救護大隊大隊長陳坤宗指出，骨針施打可於靜脈路徑困難時快速建立打點滴通道，是處理重大外傷與休克病患的關鍵技能。本大隊將持續推動訓練制度化，未來也將引進更多實用新技術，提升第一線同仁整體急救能力。

▲台南市消防局第三大隊辦理骨針訓練，強化外勤救護人員急救技術。（記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯表示，生死往往只在一線之間，消防人員不僅救火，更須分秒必爭搶救生命。在市長黃偉哲的全力支援下，全市救護車已全面配備自動心肺復甦機（LUCAS）、心臟去顫器（AED），此次更強化骨針應用，相信能提供市民更即時完善的急救保障。他也呼籲市民珍惜並善用救護資源，行車時主動禮讓救護車，為生命讓出一條生路。

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