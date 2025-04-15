在野黨狂轟共諜案　綠喊依法嚴懲：若藍白真在乎就別再擋國安修法

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨近來共諜案連連爆發，從黨部、立委辦公室到國安會等，無一倖免。藍白陣營群起嘲諷綠營遭滲透、對黨內共諜案噤聲。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（15日）表示，共諜是全民公敵，當然要依法嚴懲、究辦，而國民黨只會譴責受害者，不批判加害者，共諜背後影武者當然是中國共產黨，但黃國昌、國民黨噤聲，若藍白真的在乎共諜滲透嚴重，請起義來歸，不要再擋《國安法》修法，民進黨已提出10部與國安相關修法「國安十法」，未來不排除邁入「國安十五法」。

吳思瑤表示，共諜案是全民公敵，當然要依法嚴懲、究辦，如果法律不夠嚴格、全面，當然要補破網，這是民進黨努力方向，民進黨內部被糾舉出有共諜，第一時間徹查、該開除黨籍就開除、該移送就移送，如果不積極處理甚至包庇當然要譴責，民進黨態度很清楚。

吳思瑤也批評，共諜案中國民黨只會譴責受害者，而不批判加害者，共諜當然要法辦，而共諜背後影武者當然是中國共產黨，但黃國昌、國民黨噤聲，反共諜滲透，但民眾黨協助中國人申請立院假記者證、麥玉珍加入統促黨社群、首位中配備位立委李貞秀力挺亞亞，國安法更是一擋再擋。

吳思瑤指出，民進黨早就提出新國安十法，包含《國家安全法》、《國籍法》、《反滲透法》、《刑法》等等修法，若藍白真的在乎共諜滲透嚴重，請起義來歸，不要再擋案子，民進黨會持續推動，內部也精進研議，更進一步提出修法配套，包含擴及政務人員機要幕僚、國會助理赴中登載報備，也會納入研議。

吳思瑤直言，現在滲透情事越來越多，民進黨全面迎戰，宣布未來每個立法院會期都是國安會期，目前民進黨已提出10部與國安相關修法「國安十法」，未來不排除邁入「國安十五法」。