美研究：50年內「規模8強震」機率15%　海岸沉沒、數萬人受災

▲ 卡斯卡迪亞隱沒帶。（圖／美國聯邦緊急管理署）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最新研究警告，未來50年內太平洋西北部有15%機率出現規模8.0以上大地震，一旦發生包括加州北部至加拿大溫哥華在內、長達600英里的海岸線恐怕下沉6英尺（約1.8公尺）以上，淹沒數百平方公里土地，且有數萬人及建築將面臨海嘯與洪災威脅。

根據《紐約郵報》，4月28日發表於《美國國家科學院院刊》的研究指出，「卡斯卡迪亞隱沒帶」（Cascadia Subduction Zone）是一條位於北美外海約100英里處的海底斷層，一旦發生大地震，不僅會引發巨大海嘯，更可能永久改變地貌，將大片沿岸城鎮推向洪泛平原。

研究估算，若發生強震，洪災風險區域將擴大116平方英里，相當於5個曼哈頓大小；居住於洪泛區的人口將從8000人暴增至2.2萬人，受到威脅的建築也將從1.3萬棟增至3.6萬棟，基礎設施如橋樑與電網恐怕癱瘓。

科學家參考1700年摧毀加拿大部分海岸線的強震紀錄，原住民口述歷史指出，當時地震威力大到他們以為傳說中的巨獸「雷鳥」（Thunderbird）正與鯨魚搏鬥，整片森林與村莊沉入海中，600名居民中僅1人生還，震後的「死亡森林」（ghost forest）遺跡也證實這段傳說真實性。

美國地質調查局（USGS）預估，卡斯卡迪亞隱沒帶未來50年內發生大地震的機率為7%至12%，包含加州與奧勒岡州的南段強震機率更高達37%至42%，且到了2060年機率料將翻倍。