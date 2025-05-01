　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美研究：50年內「規模8強震」機率15%　海岸沉沒、數萬人受災

▲▼卡斯卡迪亞隱沒帶（Cascadia Subduction Zone）。（圖／美國聯邦緊急管理署）

▲ 卡斯卡迪亞隱沒帶。（圖／美國聯邦緊急管理署）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最新研究警告，未來50年內太平洋西北部有15%機率出現規模8.0以上大地震，一旦發生包括加州北部至加拿大溫哥華在內、長達600英里的海岸線恐怕下沉6英尺（約1.8公尺）以上，淹沒數百平方公里土地，且有數萬人及建築將面臨海嘯與洪災威脅。

根據《紐約郵報》，4月28日發表於《美國國家科學院院刊》的研究指出，「卡斯卡迪亞隱沒帶」（Cascadia Subduction Zone）是一條位於北美外海約100英里處的海底斷層，一旦發生大地震，不僅會引發巨大海嘯，更可能永久改變地貌，將大片沿岸城鎮推向洪泛平原。

研究估算，若發生強震，洪災風險區域將擴大116平方英里，相當於5個曼哈頓大小；居住於洪泛區的人口將從8000人暴增至2.2萬人，受到威脅的建築也將從1.3萬棟增至3.6萬棟，基礎設施如橋樑與電網恐怕癱瘓。

科學家參考1700年摧毀加拿大部分海岸線的強震紀錄，原住民口述歷史指出，當時地震威力大到他們以為傳說中的巨獸「雷鳥」（Thunderbird）正與鯨魚搏鬥，整片森林與村莊沉入海中，600名居民中僅1人生還，震後的「死亡森林」（ghost forest）遺跡也證實這段傳說真實性。

美國地質調查局（USGS）預估，卡斯卡迪亞隱沒帶未來50年內發生大地震的機率為7%至12%，包含加州與奧勒岡州的南段強震機率更高達37%至42%，且到了2060年機率料將翻倍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸女砸4500萬「買198個停車位」！3年後翻倍賣被罵黑心
上市主管遭妻背叛！認了愛上櫃哥嘿咻9次
公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免
周末首波梅雨鋒面防劇烈天氣　下周二再變天「雨連下3天」
溫哥華汽車衝撞11死　台灣打工度假女子被撞飛！重傷昏迷多日
快訊／王大陸遭起訴！
快訊／古林睿煬開局遭猛攻！　首局丟2分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美研究：50年內「規模8強震」機率15%　海岸沉沒、數萬人受災

日本宮內廳侍從「偷天皇生活費」！　3年捲款360萬日幣無人知

溫哥華汽車衝撞11死　台灣打工度假女子被撞飛！重傷昏迷多日

買春變雙屍命案！A片男星「砍殺恩客」斬首棄屍　頭顱藏冰箱

櫻花妹火辣「濕身沐浴秀」！東京酒吧推特殊服務　40歲老闆被逮

23歲女「屎塞滿胸部」！便秘17天刺穿結腸　醫提醒4惡習要小心

5歲童搭校車　司機忘了他「被鎖車內4.5hrs」！發現已成冰冷遺體

快訊／日男大阪開車故意撞飛7學童！　「殺人未遂」嫌疑逮捕

韓大法院推翻無罪判決！「總統最夯人選」李在明參選資格有變數

川普強推MAGA！《經濟學人》點名3大挑戰：企業支持也難達成

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

【泰格與雪兒】母胎單身

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

美研究：50年內「規模8強震」機率15%　海岸沉沒、數萬人受災

日本宮內廳侍從「偷天皇生活費」！　3年捲款360萬日幣無人知

溫哥華汽車衝撞11死　台灣打工度假女子被撞飛！重傷昏迷多日

買春變雙屍命案！A片男星「砍殺恩客」斬首棄屍　頭顱藏冰箱

櫻花妹火辣「濕身沐浴秀」！東京酒吧推特殊服務　40歲老闆被逮

23歲女「屎塞滿胸部」！便秘17天刺穿結腸　醫提醒4惡習要小心

5歲童搭校車　司機忘了他「被鎖車內4.5hrs」！發現已成冰冷遺體

快訊／日男大阪開車故意撞飛7學童！　「殺人未遂」嫌疑逮捕

韓大法院推翻無罪判決！「總統最夯人選」李在明參選資格有變數

川普強推MAGA！《經濟學人》點名3大挑戰：企業支持也難達成

割喉奪命強盜男假釋當看護　做2天摸底離職...回頭持刀洗劫老雇主

中共滲透台灣黑幫？陸委會：不是新聞「反送中就有痕跡」

2成保持中立！　美國卡特中心民調：逾半中國人「反對武統台灣」

民雄福樂社區治安會議 　警方推廣識詐防毒新知

不斷更新／古林的援護來了！對方捕手又捕逸　火腿5局追平

陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

男團才出道半年...韓籍成員爆突然消失！　公司發聲：信任裂痕

林安可腿傷恢復不理想　統一獅思考第4棒人選

5億高中生撞地瞬間臉部表情曝　權威法醫揭墜樓無外力介入過程

美研究：50年內「規模8強震」機率15%　海岸沉沒、數萬人受災

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

國際熱門新聞

女嫌通緝照「車頭燈快炸出」！網暴動

MLB恐怖意外　球迷墜6.4m看台命危

鋼鐵大王被撕票　嫌犯：郭從願兒子是主謀

以色列國家緊急狀態　野火爆發向多國求援

二手衣沒洗直接穿　恐怖顆粒爬滿臉

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

13歲男童罹癌亡「遺體只能放家中」　母親淚揭荒謬過程

女便秘17天！屎刺穿結腸、塞滿胸部險丟命

印度關閉領空！禁巴基斯坦航空和軍機進入

快訊／美國宣布與烏克蘭簽署礦產協議

5歲童遭遺忘！被「鎖校車內4.5小時」慘死

美首季GDP萎縮　美股四大指數震盪

即／日男開車故意撞7童！被依殺人未遂逮捕

南韓代理總統請辭　「將負起更大責任」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

消費過世運將　她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」

白沙屯媽祖今起轎！信眾嗆罷團：政治別介入

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面