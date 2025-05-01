南韓代理總統傳1日下午將請辭　料隔日宣布參選總統

▲多方消息指出，南韓代理總統韓悳洙將於5月1日下午辭職，宣布參選總統。（圖／達志影像／newscom）

記者葉睿涵／編譯

南韓政府和前執政黨陣營最新消息顯示，代行總統職權的國務總理韓悳洙可能會在5月1日下午辭職，並於次日宣佈參選總統。

據韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅4月初遭到罷免下台後，南韓即將於6月3日實施總統大選；目前正代理總統職務的國務總理韓悳洙，正摩拳擦掌準備請辭宣布參選。最新消息指出，韓悳洙很可能會在1日上午完成既定工作後，於下午宣布辭職。據悉，韓悳洙的工作人員已在首爾汝矣島租借辦公室，為其組織競選班底。

此前，有報導指出，韓悳洙原本預計於4月30日請辭參選，然而卻剛好碰上美國海軍部長費倫（John Phelan）到訪南韓，與南韓討論造船業與海洋安全合作。由於造船業合作會影響美國川普政府「對等關稅」的美韓談判結果，因此韓悳洙勢必得以代理總統身分接見費倫，因此韓悳洙才推遲至5月宣布辭職。

外媒稱，韓德洙宣布參選時將闡述政治願景，包括如何實現國家團結，以及防止敵對政治陣營之間的極端對抗，阻礙國家經濟和社會發展；還可能會提出透過修憲縮短總統任期和容許分享權利，以及籌組包括朝野2邊陣營成員的內閣。

報導稱，在韓悳洙宣佈參選，以及國民力量黨內總統候選人在3日出爐後，保守陣營可能會加快進度，最早可能在5月6日推舉單一候選人，對決最大在野黨、共同民主黨候選人李在明 。目前，晉級國民力量黨內總統候選人決選的前勞動部長官金文洙和前黨首韓東勳，都表示願意與無黨籍的韓德洙聯手推舉單一候選人。