快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝光！　調查員驚嘆1事她尬笑

記者葉國吏／綜合報導

潛逃加拿大7年的網紅始祖貴婦奈奈，今晨（1日）返台歸案，貴婦奈奈的班機於5點30分抵達桃園機場，她身穿黑色、戴著眼鏡抵達台灣，面對記者詢問一律不回答，不過也因為行李太重讓她尷尬的笑出來。調查局人員隨即帶往台北地檢署歸案。

▲貴婦奈奈返台歸案。（圖／桃園機場記者聯誼會提供，下同）

貴婦奈奈戴著黑色眼鏡、一臉素妝，穿著白色洋裝、黑色外套回台歸案，貴婦奈奈一下飛機就被調查人員要求脫下口罩確認是否為蘇陳端本人，蘇陳端點頭示意，調查局人員便向她宣讀權利，隨後戴上手銬，帶回台北地檢署歸案。貴婦奈奈由於逃亡加拿大7年，行李攜帶不少回來，調查人員協助領取搬運時忍不住說「太重」，貴婦奈奈還尷尬的笑一下。行李領取結束後，貴婦奈奈隨即登上調查局車輛前往台北地檢署歸案。這一路上貴婦奈奈都不發一語。

▲網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）涉嫌吸金潛逃加拿大7年，今晨（1日）抵台投案。（圖／翻攝法務部調查局網頁）

本名蘇陳端的貴婦奈奈日前向檢調高層寫信喊冤，強調自己並未參與前男友黃博健經營的醫美診所，也與診所倒閉風波無關。她隨後主動聯繫調查局，表示願意接受台灣司法調查。信中，貴婦奈奈提到她最大的心願是回台照顧年邁的父母，並以「前男友」形容與黃博健的關係，顯示兩人已經分手。

去年，貴婦奈奈曾被拍到在加拿大東部現身，當時她表示有意返台說明。由於配合當地調查有無涉及洗錢，加上疫情影響及6年前台灣黑道威脅事件，她才滯留加拿未歸。