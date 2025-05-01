南投節能治理與推廣計畫　減碳相當中興新村綠樹一年吸附量

▲南投縣政府辦理南投縣節能成效推廣會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推動綠色永續，南投縣政府積極爭取經濟部能源署經費，辦理「節電夥伴節能治理與推廣計畫」，以「公民節電競賽」與「能源關懷計畫」雙軌並進策略，強化地方節能執行力與跨界合作，預估減碳成效相當於種下3689棵樹的碳吸收量，與南投綠色地標的中興新村樹木一年的總吸附量相當。

「113年度南投縣節電夥伴節能治理與推廣計畫－能源關懷暨公民節電成效推廣會」於4月28日在縣府綜合大樓舉辦，來自各界代表齊聚一堂，共同見證節能行動的豐碩成果；其中在「公民節電競賽」中，吸引了許多個社區積極參與，最終有五個社區脫穎而出。

在「能源關懷計畫」部分，聚焦於協助社福機構改善用電環境與提升能源效率，縣府指出本計畫成功輔導四家機構汰換高耗能設備、清潔空調、施作隔熱膜等措施，不僅節能還提升環境舒適度；該計畫也獲得企業及民眾的關注與贊助，使節能與公益成果得以回饋社會，實質推動永續理念。

縣府說明，本次節電計畫預估可節省電力達15.2萬度，減少二氧化碳排放量81.168公噸CO₂e（二氧化碳當量），相當於種下3689棵樹的碳吸收量，若以南投最具代表性的中興新村主要綠地區域而言，該成果相當於其一年樹木所能吸收的碳排放總量。

縣府建設處長張洲滄表示，此次活動除激發居民自主參與，並主動結合產學合作，串聯網路平台擴大宣導，提升民眾的節能意識與參與度，象徵該縣實踐聯合國永續發展目標（SDGs）第7項「可負擔的永續能源」、第11項「永續城鄉」及第13項「氣候行動」；縣府未來將持續推動節能政策，並攜手各界共同打造能源永續、環境友善的城市。