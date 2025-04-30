健康樂活！　嘉義縣衛生業務榮獲「滿分佳績」7大獎項！

▲ 嘉義縣衛生業務考評中，在醫政、照護、口腔、食品藥物及防疫等五大類表現卓越」，衛生局長趙紋華出席受獎！ 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局113年衛生業務考評中，在醫政、照護、口腔、食品藥物及防疫等五大類表現卓越，勇奪「滿分佳績」，其中口腔健康類、衛生教育類、食品藥物類、防疫類、保健類榮獲優等獎、長照類登居第2名，獲頒綜合獎3組第2名，抱回7大獎項，日前於衛生福利部衛社政首長會議中公開頒獎，備受矚目。

嘉義縣衛生局長期以來秉持「健康樂活、樂活健康」願景，推動各項公共衛生業務，除爭取高分績效，努力依在地需求開創資源積極創新，在醫政業務爭取次醫療區重劃分，成功將原歸列於嘉義次醫療區的水上鄉回歸併入太保區，獲衛福部同意通過增加78床急性一般病床位，未來3年將陸續布建朴子醫院東石院區、太保市嘉義寶島醫院， 雙福基督教醫院、義竹基督教醫院。

長照部分領先全國開辦「到宅訓練外籍看護衛教計畫」、「管路安心計畫」、首創推出「失智整合照護模式」，長照利用率全國第一，績效卓著，從健康促進、醫療到長照，堅守提升全民健康素養的使命。

在菸害防制方面，創意行銷、落實稽查，把關食品用藥安全，積極打擊不法，推動違規查處及網路監控系統，並強化預防保健推動智慧科技健康照護，透過行動醫療打造公共衛生平台，力推高齡友善社區、營養，B、C型肝炎篩檢率全國第二。

推展防疫業務，從疫苗接種到疫病防治，走進家戶社區，整合醫療防疫網絡，一步一腳印不遺餘力，滿分績效實屬不易，展現嘉義縣衛生醫療團隊在基層民眾健康管理上的實力與溫度。

衛生局長趙紋華指出，這份榮耀是全體衛生同仁齊心協力的成果，無論是醫療第一線，或是社區防疫與食品藥品把關，每一位夥伴都以守護縣民健康為己任。