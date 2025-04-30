　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一塊翻轉兒少未來　阮經天邀民眾做公益零錢捐助少年走出迷途

▲藝人阮經天受邀擔任「逆境兒少職探培力就業計畫」公益大使，呼籲大家捐零錢，一起做公益，助更生少年們浪子回頭。（圖／更生少年關懷協會提供）

▲藝人阮經天受邀擔任「逆境兒少職探培力就業計畫」公益大使，呼籲大家捐零錢，一起做公益，助更生少年們浪子回頭。（圖／更生少年關懷協會提供）

記者陳詩璧／台北報導

內政部警政署2023年統計，青少年嫌疑犯人數達10,790人，較2022年增加近13%，少年離開矯正機構後，三年內再犯率高達八成。今（30日）全聯、全聯佩樺圓夢社會福利基金會和更生少年關懷協會合作舉辦「愛從1開始」零錢捐，並邀金馬影帝阮經天擔任愛心公益大使，一同支持「逆境兒少職探培力就業計畫」，為每一位懷抱夢想的迷途少年提供庇護與陪伴，協助他們邁向嶄新的人生。

「逆境兒少職探培力就業計畫」藉由中繼職場實作與多元職能培訓，幫助孩子建立穩定的生活作息與自我價值感，唯有被理解、被看見，孩子才有機會避開那條「不得不走的路」，逐步穩定生活節奏、累積實務技能、重新找回自信，走回社會的正軌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只如此，更生少年關懷協會還會準備「愛心洗塵接風餐」，邀請少年走進中繼職場「未來咖啡」，與社工、志工老師餐敘，聊生活、談未來規劃，並練習為自己的人生選擇負責。更生少年關懷協會所準備的接風餐，由中繼職場的少年親手製作，透過美食的溫度與傾聽的陪伴，接住每一個迷惘靈魂，鼓勵孩子勇敢重新出發。

「人生有很多階段，每次都會讓人變得不一樣。」阮經天這次受邀擔任逆境兒少職探培力就業計畫公益大使，懂這群孩子內心的孤單與掙扎，他用行動支持「每個人都有翻轉的可能」，期盼透過職涯探索與培力支持，守護這一群迷途的少年，幫助他們重建自信與自尊，轉動夢想的齒輪。

記者會現場，阮經天與兩位曾參與職探培力計畫的少年偉智與 Weber 進行咖啡拉花體驗。阮經天用自身經驗鼓勵少年：成長這條路自己走過的路不會白走，每天起床誠實面對自己的感受，即便感受很煩躁，也不要讓情緒影響自己，每個人的路都不同，每天思考自己的未來要怎麼走、可以做什麼事，結果就順其自然一切都有最好的安排。阮經天也呼籲社會大眾：我們只是比這些孩子幸運，但我們的本質是一樣的，也許給他們多一點關懷他們的人生就會不一樣。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，統計今年首季零錢捐勸募金額突破677萬，其中PX Pay募得福利點數430萬點（相當於43萬元），全支付募得金額48萬，整體募款金額創歷年首季新高，並已連續三年穩定成長。期盼2025年第二季藉由公益大使阮經天號召，鼓勵民眾將零錢化為愛心響應公益，支持「逆境兒少職探培力就業計畫」，提供青少年更多就業培力與成長機會，幫助他們有機會重新站穩腳步、走向更好的未來。

▲藝人阮經天受邀擔任「逆境兒少職探培力就業計畫」公益大使，呼籲大家捐零錢，一起做公益，助更生少年們浪子回頭。（圖／更生少年關懷協會提供）

▲逆境兒少職探培力就業計畫，全聯福利中心率先捐出1千萬點福利點數，為募款助力。（圖／更生少年關懷協會提供）

全聯福利中心率先捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元）為募款活動助力，以實際行動陪伴每一位正努力轉變人生的孩子。記者會現場，少年偉智與 Weber帶來一段真摯的自彈自唱表演，以音樂傳遞成長歷程。少年偉智提到，曾因對課業失去興趣而逐漸遠離校園，在社工與中繼職場的陪伴下，透過接觸音樂與咖啡職訓找到生活重心，如今成為協會的志工，用自身經歷回饋他人。

更生少年關懷協會表示，翻轉一個孩子的未來，不能只靠個人力量，而是社會每一份善意的累積，期待藉由此次公益合作，讓更多人重新看見這些孩子的潛能與努力，一塊同行翻轉未來。支持更生少年關懷協會，提供更多逆境兒少就業輔導與培力課程，每一塊錢都是孩子人生中的一個希望。

更生少年關懷協會秘書長江元凱指出，台灣每年有逾萬名少年觸法，法院少年案件總量高達5萬5千多件，其中約800人將接受感化教育或徒刑，三年內再犯率高達八成。協會去年共辦理2183場活動、服務近4.6萬人次，個案工作超過2.8萬次，持續陪伴少年走出陰影。秘書長說：「這些孩子的過去是受害者，現在才成為加害者。感謝全聯與阮經天的義不容辭，這次『全聯零錢捐』公益行動，讓每位社會上的好人都能加入，一起幫助浪子回頭。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／基隆汽車恐怖暴衝！5人送醫
廚師才辦好殘障補助遇死劫　妻同遭猛撞「雙腿截肢」搶命中
國6「橋聳雲天」變「猛鬼牽魂」！5年9人墜橋亡...將延伸防
公司當砲房！已婚老闆狂激戰女員工　倉庫、辦公室、車內都玩遍
新竹大地主「欠地價稅1400萬」36筆土地遭拍賣
台灣「一產業」大規模倒閉！狂關8000家「萬人失業」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

51勞動節放假懶人包！超多人問「學生有放嗎」　法規給解答

被當砲房「女友啪完爽睡」　砲友嚇掏錢！他怒：房東司機ATM三合一

一塊翻轉兒少未來　阮經天邀民眾做公益零錢捐助少年走出迷途

五月桃花運：3星座開外掛！TOP1有「宇宙安排的驚喜」可期

他印堂發黑以為「中小鬼」！泌尿醫曝殘酷真相：沒性慾了

愛莉莎莎瑜珈課　他估「暴賺千萬」！釣出本尊揭真相：沒那麼好賺

台科大生把符咒變年糕　搭泡麵可吃下3種祝福

約會「特地剪瀏海、畫淚痣」都被無視！妹子1改變...鋼鐵直男發現了

明起北東有雨　周日梅雨鋒面報到「雨區擴大」

因「蛤」字爆紅！高雄「舊招牌殘影」　竟成吉伊卡哇迷打卡聖地

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

51勞動節放假懶人包！超多人問「學生有放嗎」　法規給解答

被當砲房「女友啪完爽睡」　砲友嚇掏錢！他怒：房東司機ATM三合一

一塊翻轉兒少未來　阮經天邀民眾做公益零錢捐助少年走出迷途

五月桃花運：3星座開外掛！TOP1有「宇宙安排的驚喜」可期

他印堂發黑以為「中小鬼」！泌尿醫曝殘酷真相：沒性慾了

愛莉莎莎瑜珈課　他估「暴賺千萬」！釣出本尊揭真相：沒那麼好賺

台科大生把符咒變年糕　搭泡麵可吃下3種祝福

約會「特地剪瀏海、畫淚痣」都被無視！妹子1改變...鋼鐵直男發現了

明起北東有雨　周日梅雨鋒面報到「雨區擴大」

因「蛤」字爆紅！高雄「舊招牌殘影」　竟成吉伊卡哇迷打卡聖地

快訊／基隆汽車「路口暴衝」撞4機車、路人　5人送醫

許銘春涉挪用就安基金　民進黨廉政會要求儘速到會說明

51勞動節放假懶人包！超多人問「學生有放嗎」　法規給解答

廚師工傷才辦好殘障補助遇死劫　妻同遭猛撞「雙腿截肢」搶命中

《千萬別開門》導演驚傳病逝！　遺屬認「長期昏迷」年初才好轉

正妹漫畫家刪文道歉認「放飛自我過頭」　織織曬前任後宮照被罵爆

國6「橋聳雲天」變「猛鬼牽魂」！5年9人墜橋亡...將延伸防護網

萬海慈善「讓愛閃耀」連續8年挺中小社福　今辦捐贈儀式與研討會

新竹大地主「欠地價稅1400萬」36筆土地遭拍賣　底價2.6億元

被當砲房「女友啪完爽睡」　砲友嚇掏錢！他怒：房東司機ATM三合一

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

生活熱門新聞

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

明變天！　「雨最大」地區曝

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

台灣「1產業」大規模倒閉！狂關8000家「萬人失業」

台東罷團收7古人連署　網驚：筆跡全相同

「聽完剴剴怎被受虐」2保母反應曝光！醫怒轟

手術「救命凝膠」5月起沒了！醫爆健保害的

前主播寄生「台北市議會」　自備電鍋記者室臭酸開伙

50歲媽媽突喊懷孕了！他曝「爸爸當下表情」驚呆

梅雨連下7天！　下周3道鋒面接力

農曆四月到！12生肖運勢一次看

51勞動節「全台銀行休息」！一票人都不知

更多熱門

相關新聞

限時4天！高雄火鍋店揪民眾「1元買菜」做公益

限時4天！高雄火鍋店揪民眾「1元買菜」做公益

慶祝母親節，壹起飛建設集團旗下餐飲品牌昨(26日)攜手公益團體舉辦暖心市集，推出10元銅板價吃美食，還能憑3張未兌發票加1元，就能買到1盒雞蛋，讓許多路過婆媽爺叔搶著排隊換購。業者除了將一日義賣所得3萬2269元全數捐出做公益，也大方喊加碼，截至30日前，每日下午1點30分也可憑發票換購1元高麗菜。

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

藥妝集團攜手消費者抵銷4,000噸碳排放

藥妝集團攜手消費者抵銷4,000噸碳排放

即／前伊林模特兒涉吞善款千萬　檢聲請羈押3人

即／前伊林模特兒涉吞善款千萬　檢聲請羈押3人

前伊林模特兒涉吞善款千萬　移送畫面曝

前伊林模特兒涉吞善款千萬　移送畫面曝

關鍵字：

零錢捐阮經天更生少年關懷協會公益未來咖啡

讀者迴響

熱門新聞

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

巴基斯坦：印度最快24小時動武

MAKIYO再爆楊丞琳曾哈日交往過阿BEN「帶給我們看」

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面