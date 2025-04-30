一塊翻轉兒少未來　阮經天邀民眾做公益零錢捐助少年走出迷途

▲藝人阮經天受邀擔任「逆境兒少職探培力就業計畫」公益大使，呼籲大家捐零錢，一起做公益，助更生少年們浪子回頭。（圖／更生少年關懷協會提供）

記者陳詩璧／台北報導

內政部警政署2023年統計，青少年嫌疑犯人數達10,790人，較2022年增加近13%，少年離開矯正機構後，三年內再犯率高達八成。今（30日）全聯、全聯佩樺圓夢社會福利基金會和更生少年關懷協會合作舉辦「愛從1開始」零錢捐，並邀金馬影帝阮經天擔任愛心公益大使，一同支持「逆境兒少職探培力就業計畫」，為每一位懷抱夢想的迷途少年提供庇護與陪伴，協助他們邁向嶄新的人生。

「逆境兒少職探培力就業計畫」藉由中繼職場實作與多元職能培訓，幫助孩子建立穩定的生活作息與自我價值感，唯有被理解、被看見，孩子才有機會避開那條「不得不走的路」，逐步穩定生活節奏、累積實務技能、重新找回自信，走回社會的正軌。

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不只如此，更生少年關懷協會還會準備「愛心洗塵接風餐」，邀請少年走進中繼職場「未來咖啡」，與社工、志工老師餐敘，聊生活、談未來規劃，並練習為自己的人生選擇負責。更生少年關懷協會所準備的接風餐，由中繼職場的少年親手製作，透過美食的溫度與傾聽的陪伴，接住每一個迷惘靈魂，鼓勵孩子勇敢重新出發。

「人生有很多階段，每次都會讓人變得不一樣。」阮經天這次受邀擔任逆境兒少職探培力就業計畫公益大使，懂這群孩子內心的孤單與掙扎，他用行動支持「每個人都有翻轉的可能」，期盼透過職涯探索與培力支持，守護這一群迷途的少年，幫助他們重建自信與自尊，轉動夢想的齒輪。

記者會現場，阮經天與兩位曾參與職探培力計畫的少年偉智與 Weber 進行咖啡拉花體驗。阮經天用自身經驗鼓勵少年：成長這條路自己走過的路不會白走，每天起床誠實面對自己的感受，即便感受很煩躁，也不要讓情緒影響自己，每個人的路都不同，每天思考自己的未來要怎麼走、可以做什麼事，結果就順其自然一切都有最好的安排。阮經天也呼籲社會大眾：我們只是比這些孩子幸運，但我們的本質是一樣的，也許給他們多一點關懷他們的人生就會不一樣。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，統計今年首季零錢捐勸募金額突破677萬，其中PX Pay募得福利點數430萬點（相當於43萬元），全支付募得金額48萬，整體募款金額創歷年首季新高，並已連續三年穩定成長。期盼2025年第二季藉由公益大使阮經天號召，鼓勵民眾將零錢化為愛心響應公益，支持「逆境兒少職探培力就業計畫」，提供青少年更多就業培力與成長機會，幫助他們有機會重新站穩腳步、走向更好的未來。

▲逆境兒少職探培力就業計畫，全聯福利中心率先捐出1千萬點福利點數，為募款助力。（圖／更生少年關懷協會提供）

全聯福利中心率先捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元）為募款活動助力，以實際行動陪伴每一位正努力轉變人生的孩子。記者會現場，少年偉智與 Weber帶來一段真摯的自彈自唱表演，以音樂傳遞成長歷程。少年偉智提到，曾因對課業失去興趣而逐漸遠離校園，在社工與中繼職場的陪伴下，透過接觸音樂與咖啡職訓找到生活重心，如今成為協會的志工，用自身經歷回饋他人。

更生少年關懷協會表示，翻轉一個孩子的未來，不能只靠個人力量，而是社會每一份善意的累積，期待藉由此次公益合作，讓更多人重新看見這些孩子的潛能與努力，一塊同行翻轉未來。支持更生少年關懷協會，提供更多逆境兒少就業輔導與培力課程，每一塊錢都是孩子人生中的一個希望。

更生少年關懷協會秘書長江元凱指出，台灣每年有逾萬名少年觸法，法院少年案件總量高達5萬5千多件，其中約800人將接受感化教育或徒刑，三年內再犯率高達八成。協會去年共辦理2183場活動、服務近4.6萬人次，個案工作超過2.8萬次，持續陪伴少年走出陰影。秘書長說：「這些孩子的過去是受害者，現在才成為加害者。感謝全聯與阮經天的義不容辭，這次『全聯零錢捐』公益行動，讓每位社會上的好人都能加入，一起幫助浪子回頭。」