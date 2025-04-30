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智慧手錶傳警訊！花蓮男心房顫動接受PFA 　解除中風危機

▲▼黃郅達藉由認證的智慧手錶心臟健康監測功能，常常提醒他有心律不整的狀況。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲黃郅達藉由認證的智慧手錶心臟健康監測功能，常常提醒他有心律不整的狀況。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

55歲常常感覺到心跳突然變快的黃郅達，看到新聞分享智慧手表可以監測心律，便選擇戴上經過認證的Apple watch智慧手錶，其中心臟健康監測功能，常常提醒他有心律不整的狀況，2021年至2023年經過藥物、電燒術式，心房顫動的狀況還是不時發生，最嚴重的時候，連續40多個小時陸續有心律不整的狀況，在花蓮慈濟醫院進行PFA脈衝場消融術後，心臟完全沒有亂跳。

「這次做完PFA，感覺真的很不一樣，身體感覺很輕鬆，就連血氧都變好了。」術後10天回診，黃郅達表示，比起之前接受傳統電燒術式，當時術後醒來，身上接著尿袋，傷口要用沙袋加壓預防出血，這次接受PFA術後醒來，身上沒有尿袋也沒有沙袋，而且心臟完全沒有亂跳，就連血氧濃度都從以往略低的95上升到98、99，精神也好很多，真的是意外之喜，很感謝花蓮慈院心臟內科團隊的協助。

黃郅達於2021年就醫後，確診為心房顫動，並開始接受藥物控制。然而，症狀未完全緩解，直到2023年3月，他接受了傳統的電燒術治療，仍然無法徹底解決問題，心房顫動依舊時有發作，最嚴重時甚至持續了40多小時的心律不整。

▲▼黃郅達藉由認證的智慧手錶心臟健康監測功能，常常提醒他有心律不整的狀況。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

2025年花蓮慈院引進國際間最新的PFA脈衝場消融術，為了讓黃郅達得到更有效的治療方法，心臟內科陳威佐醫師與黃郅達討論，安排他進行PFA，同時也是東台灣第一例的PFA病人。

▲▼黃郅達藉由認證的智慧手錶心臟健康監測功能，常常提醒他有心律不整的狀況。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲心臟內科陳威佐醫師（右）仔細為黃郅達（左）檢查，術後門診追蹤恢復狀況良好。

陳威佐醫師表示，與傳統的射頻導管電燒（RFCA）和冷凍低溫消融（CBA）術式相比，PFA技術不僅能夠精確選擇性地消融異常心肌細胞，還能有效避免損傷周圍的健康組織，提升了手術的安全性與病人的術後恢復感受，且能避免心房顫動復發。

▲▼黃郅達藉由認證的智慧手錶心臟健康監測功能，常常提醒他有心律不整的狀況。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲術後10天回診，黃郅達（右）表示，心臟完全沒有亂跳，身體感覺很輕鬆，就連血氧都變好了。

陳威佐醫師也分享，PFA相較於傳統電燒手術，扣除麻醉前置與後續恢復作業，光是電燒過程平均就需要60分鐘左右，而PFA消融過程大約只花了將近20分鐘。不僅手術時間縮短，麻醉的時間也縮短、手術安全性提高，並能夠降低病人的身體負擔，體力恢復期也極短。

心房顫動是一種常見的心律不整疾病，若未經治療，可能導致中風、心衰竭等嚴重併發症。陳威佐醫師提醒，若是心跳忽快忽慢、不規則，就有可能是心房顫動，建議到鄰近醫院進行篩檢，尤其是有家族史、長者、患有慢性病者，都需要盡早接受篩檢，避免中風風險上升。

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