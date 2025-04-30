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「1蔬菜」穩血糖又抗老化！醫點名「男人要吃」：能幫助生殖能力

▲▼蔬果吃不夠易致癌！營養師曝「飲食口訣」 。（圖／Unsplash）

▲蔬吃對食物不只有助於身體健康，還能增加「性福感」 。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

蔬菜幫助消化對人體健康有益，「苜蓿芽」甚至還能幫助男性生殖能力。泌尿科醫師呂謹亨指出，苜蓿芽含有類黃酮、皂苷、植物雌激素等植物活性化合物，可幫助人體降膽固醇，而苜蓿芽的抗氧化成分，如黃酮類與維生素E，還可幫助男性保護精子品質與活性。

呂謹亨在臉書上整理了苜蓿芽的健康成分及其對人體健康益處，他指出苜蓿芽富含多種對健康有益的營養成分，包括「植物化學物質」，如類黃酮、皂苷、植物雌激素等植物活性化合物，具有抗氧化、抗發炎、調節荷爾蒙等作用；還有富含維生素與礦物質，膳食纖維與蛋白質。

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苜蓿芽營養價值高，還能幫助男性保護精子品質與活性。（示意圖／達志）

▲苜蓿芽能幫助男性保護精子品質與活性。（示意圖／達志）

苜蓿芽對人體具有降膽固醇作用、抗氧化與抗發炎作用，苜蓿芽中的類黃酮和維生素C、E具強抗氧化力，可中和自由基，減緩細胞老化與慢性疾病風險；還有助於荷爾蒙平衡與更年期保健，能緩解更年期症狀，如潮熱、骨質流失等，以及血糖控制與代謝平衡。

另外，苜蓿芽對男性健康的潛在幫助，包含「心血管與膽固醇調節」，男性在中年後罹患高血脂與心血管疾病的風險較高，苜蓿皂苷能幫助降低膽固醇與保護心臟功能。還有「荷爾蒙平衡與前列腺保健」、「抗氧化助力睪丸健康與生育能力」，自由基壓力與氧化傷害會影響男性生殖能力，苜蓿的抗氧化成分如黃酮類與維生素E可幫助保護精子品質與活性。

呂謹亨提醒，苜蓿芽是營養豐富的天然食品，適合納入健康飲食中。不過，因苜蓿芽在潮濕環境下容易滋生病菌，食用時應特別注意衛生與安全。

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