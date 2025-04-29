雲林縣農民節表彰大會　見證豐收與感動

▲雲林縣政府與雲林縣農會今日舉行114年度雲林縣各界慶祝農民節表彰大會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府與雲林縣農會今（29）日舉行114年度雲林縣各界慶祝農民節表彰大會，縣長張麗善表揚172位對農業及推廣工作有卓越貢獻人員，特別頒發3位全國「十大神農」及1位全國模範農民，肯定傑出優秀表現，並感謝所有農民朋友辛勤耕耘，以雙手守護著土地與食物的根本，結合智慧科技，讓雲林農業永續發展。

縣長張麗善指出，農業要永續發展，青年農民是重中之重，今日除表揚十大神農與全國模範農民外，亦對全縣各鄉鎮市農會、推廣農業有功人員等予以表彰。感謝雲林縣農會及各鄉鎮市農會除了做為農業的領頭羊、農產品行銷推廣最大推手，更是農民的後盾，協助輔導青年農民提升農業技術、解決問題。她強調，未來縣府將持續投入資源，推動智慧農業、精緻農業，強化農產品品牌行銷與市場拓展，攜手打造農工商並重、科技並進的新雲林。

▲今日除表揚十大神農與全國模範農民外，亦對全縣各鄉鎮市農會、推廣農業有功人員等予以表彰。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣農會理事長林鴻鈞表示，雲林縣農業產值已連續六年榮登全國第一，突破936億元，這是所有農友共同努力的成果。他也提到，面對氣候變遷與國際局勢的挑戰，農會積極推動智慧農業轉型，拓展外銷市場，並透過展會行銷提升農產品能見度，為雲林農業注入新動能。

雲林縣農會總幹事陳志揚指出，今天表彰大會不僅是對農民朋友的肯定，更是雲林農業實力的展現。他特別指出，雲林縣農會榮獲第一屆「雲林縣食農教育傑出貢獻獎」法人團體組特優，未來將持續深化食農教育推廣，培養更多懂得珍惜土地、熱愛農業的年輕世代，讓農業文化薪火相傳，邁向永續未來。

縣府農業處長魏勝德提到，農業為國之本，雲林縣是全台灣最大農業縣，今日農民節表彰優秀農民意義非凡，雲林縣除提供糧食自給自足外，也提供高優質、品質安全農產品給全台灣消費者。這次透過農民節表揚，希望將雲林縣農民優秀表現，讓全國鄉親都知道。

▲雲林縣農業產值已連續六年榮登全國第一，突破936億元，這是所有農友共同努力的成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

