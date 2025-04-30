民進黨「妃憲之爭」提前開打　王世堅：陳亭妃不是今天才受委屈

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離2026縣市長選舉還有1年半，民進黨初選「台南大戰」已經開打，綠委林俊憲日前轟同黨立委陳亭妃藉國民黨的力量來打擊黨內，陳亭妃則回「黨內是競爭不是鬥爭」。對於兩人之爭，綠委王世堅今（30日）受訪時表示，陳亭妃不是今天才受委屈，已經受許多委屈，但這些委屈都是她掛在胸口的勳章。至於是否希望黨主席賴清德主持公道？王回應，這麼小的事情，現在國事繁忙，賴清德總統有大大小小國內外事務，其他小枝小節不用勞駕賴清德主席。

對於林俊憲、陳亭妃之爭，王世堅坦言自己不清楚，他認為，林俊憲、陳亭妃相處的不錯啦，很好啊，大家都是同志，不需要賴清德主席調停啦，陳亭妃委員本來脾氣、個性都很好，也都照著黨內規矩，專心在立法院工作。

王世堅指出，對於2026選舉，賴總統一再交代，當下的工作跟任務最重要，陳亭妃也都照著指示做，這不會是問題，賴清德總統國事繁忙，也不需要為這樣的事情操心。

至於是否認為陳亭妃受委屈？王世堅認為，她不是今天才受委屈，已經受許多委屈，但這些委屈都是她掛在胸口的勳章，都沒有攻擊、指涉任何人，都默默承受，即便是委屈她也接受，「我認為對她的這些莫名攻擊、指涉，都只是掛在胸口的勳章，她不會介意」。

至於是否會希望林俊憲不要攻擊陳亭妃？王世堅強調，自己沒有講誰攻擊她，台南離臺北那麼遠，「我對當地的情況不是很了解，但我很了解陳亭妃的為人處世、品行操守，我認識她二十年之久，蠻佩服也很欣賞她」。

也有媒體追問，是否希望黨主席賴清德主持公道？王世堅直言，不是，這麼小的事情，現在還不是2026初選開始的時候，主席到時候自然會介入，現在國事繁忙，賴清德總統有大大小小國內外事務，美國總統川普關稅等等，這些才是大問題、大事情，其他小枝小節不用勞駕賴清德主席。