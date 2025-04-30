朱立倫喊罷免賴清德　王鴻薇：無法真的罷掉、只是宣示性效果

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／《中午來開匯》提供）

記者鄭佩玟／台北報導

檢調偵辦藍營幽靈連署案，國民黨主席朱立倫憤怒喊出「罷免賴總統」，更下軍令狀，要求國民黨民意代表全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。國民黨立委王鴻薇今（30日）接受專訪時指出，因現行的《選罷法》、《憲法》等規範中，藍加白因為沒有2/3的席次，無法真的罷免總統。朱立倫這席話這主要是宣示性的效果，過去時任民進黨主席蘇貞昌也曾參與要罷免時任總統馬英九，綠營當時也知道不可能，所以這是態度的問題。

王鴻薇表示，無論是國民黨還是民眾黨，最大公約數就是要讓「賴清德下台」，但要如何讓賴下台？確實一個問題，蔣萬安日前率先喊出倒閣讓人很「Surprise」，若要發動倒閣也攸關國民黨中央、立法院黨團是否要接球。她提到，「倒閣說」出現後，朱立倫第一時間回應是選項之一，隔天又適逢黨團大會，朱當時重申「只要能把賴清德拉下台，所有都是選項之一」，接著就是在野黨主席峰會，藍白主席就把倒閣疑慮去除了。

王鴻薇透露，處於被罷免危機的藍委私下聊天，「為什麼都是我們要一直選舉？綠委各個卻好整以暇，乾脆要選大家一起重選」，這是很多藍委的想法，罷免的選戰不能開政治獻金帳戶，再加上罷免團體一堆造謠文宣，沒有任何出處，真的把很多藍委都「搞毛」了。

王鴻薇感嘆，倒閣只是倒行政院長卓榮泰，賴清德也可以再換另一個魁儡，重點是賴清德不會因此而倒台。其次，雖然有一說法認為倒閣不需要民眾黨，只要倒閣民進黨也會支持，但「藍綠合作倒閣，一起殲滅白，這個政治後座力太大了，也不可能、不可以出現這樣的情形」，因此倒閣不可行。她強調，這些都非正式討論，就只是部分被罷免立委私下談及的話題，「這種都是大家在七嘴八舌的時候討論層次，絕對不是國民黨曾經非常認真地說我們要來談倒閣，沒有這狀況」。

王鴻薇強調，無論倒閣或是罷免賴清德，要真正針對賴清德的只有一個辦法，就是大家出來對罷免藍委投下不同意票，如果是罷免綠營的民代，則全部投下罷免同意票，讓賴清德鴨霸發動罷免在野黨的行動徹底失敗。她說，而民進黨的大罷免若失敗，就等於賴清德的期中選舉大失敗，之後就會成為跛腳總統。