後壁國中懸絲偶戲七連霸全國賽奪特優　黃偉哲：孩子們讓台南發光

▲台南後壁國中懸絲偶社代表台南參加全國創意戲劇比賽，演出作品《白雪歷險記》榮獲7連霸特優殊榮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市後壁國中懸絲偶社日前代表台南出征全國學生創意戲劇比賽，以創新改編童話劇《白雪歷險記》，榮獲國中組現代偶戲類「特優」佳績，締造連續7年奪下全國賽特優的驚人成績。

29日校方於市政會議向市長黃偉哲獻獎，黃偉哲市長肯定學子的努力與創意，讚揚師長們辛勤栽培，更感性表示：「孩子們用藝術為台南發光。」

黃偉哲指出，偶戲是台灣傳統文化的瑰寶，後壁國中以藝術教育為基礎，長年深耕懸絲偶戲教學，不僅讓孩子有舞台展能，更傳承在地文化精髓。今年除了戲劇表現優異，該校在全中運軟式網球也斬獲3金2銀1銅，展現學子全面發展的亮眼成績，實為地方之光。

教育局長鄭新輝則說，台南市長期推動藝術教育，強調美學與創意思維培養，後壁國中懸絲偶社能夠連續七年榮獲特優，顯見其深厚實力與教學成果。他也鼓勵學生持續發想、勇敢創作，用偶戲說出更多生命故事，在全國舞台上發出屬於台南的光芒。

校長高儷玲感性表示，懸絲偶社成立至今已16年，由專業師資包綉月老師指導，從偶偶製作、演出技巧到團隊協作，學生們都投入大量心力。此次《白雪歷險記》作品以白雪公主與壞皇后間的恩怨為主軸，融合現代觀點與情感深度，透過偶戲展現人性的真善美，感動人心。

高校長說，獲獎是全體學生、老師共同努力的成果，更是孩子們突破自我、相互扶持的證明。本劇也將受邀參與今年「兒童藝術教育節」系列演出，屆時歡迎市民前往欣賞，一同感受孩子們用藝術說故事的魅力。