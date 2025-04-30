強肌力、拼默契！　南消一大辦繩索救援訓練實戰模擬鍛鍊

▲台南市消防局第一大隊辦理繩索救援訓練，強化人員災害現場應變與默契。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化災害應變與現場救援能力，台南市消防局第一大隊於4月29、30日分兩梯次在鹽水分隊舉辦上半年體技能測驗暨繩索救援訓練，導入新式體能標準與實作課程，全面提升消防員執勤體能、技能與團隊默契，為第一線搶救任務做好萬全準備。

本次訓練依據內政部消防署新制體能測驗標準辦理，課程包含七項測驗與專業「肌力訓練」，由具備戰術體能指導員三級認證教官親自指導，針對消防勤務所需的肌耐力與瞬發力進行設計，並安排水源供應平衡課程，強化人員對各式消防車輛進水、出水與流量控制的理解與應用。

救助複訓內容同步調整強度，包含結索技巧、繩索登降、固定點與滑輪系統架設、緊繃繩操作等多項繩索技能演練，全程由教官與安全官監督指導，確保操作過程安全無虞，並提升團隊間協調能力，增進實戰應對能力與救援效率。

台南市長黃偉哲表示，消防人員的救災能量來自平時扎實訓練，唯有日積月累的技能強化與體能培養，才能在關鍵時刻發揮最大戰力，守護市民生命財產安全。



消防局長李明峯指出，因應複合型災害頻傳，消防人員的專業素質必須不斷提升。藉由持續深化教育訓練，才能在第一時間做出正確判斷、迅速行動，並有效降低救災風險。