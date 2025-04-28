化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

▲吳豪俊先生代表已故雙親，捐贈台南市特搜隊150萬元救災裝備，助力提升救災效率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康國中教師吳豪俊先生，28日代表已故雙親吳四川先生、吳徐團圓女士，捐贈一批總價值約150萬元救災裝備，盼將父母親的愛心轉化為大愛，助力消防救災，守護更多市民生命財產安全。

台南市特種搜救隊肩負重大火警、車禍救助、潛水救援、山難與國內外災害救援任務，勤務繁重，為感念特搜隊的辛勞與付出，台南市永康國中教師吳豪俊先生，代表已故雙親捐贈150萬救災裝備助特搜隊。

台南市消防局表示，本次捐贈儀式於28日下午4時30分，在大橋特搜分隊舉行，由特搜大隊長謝榮仁代表受贈並頒發感謝狀，表彰吳先生一家人的善行義舉。捐贈裝備包含電動撐開器、快速支撐柱、通訊耳罩、發電機、繩索救援器材及戰術揹包，將廣泛應用於火災、地震、車禍、繩索救援及國際人道救援等多項勤務，顯著提升台南市特搜隊的救災效率。

市長黃偉哲感謝吳豪俊先生及其家人的慷慨捐贈，強調特搜隊任務繁重且範圍廣大，不僅肩負台南市內救援，更須參與國內外人道救援，完善的裝備對提升救災量能至關重要。黃市長表示：「吳先生一家人願將小愛化為大愛，極為難得，相信消防局未來將能更迅速有效處理各類災害，拯救更多生命。」

消防局局長李明峯也指出，本次捐贈的電動撐開器能有效應用於車禍救助、火場開口作業，或倒塌建築物中快速頂舉水泥板，通訊耳罩則能在震災等吵雜環境中保護消防人員聽力、提升通訊效能；繩索救援裝備則可支援高低差地形的人員與裝備運送，對特搜隊執行各類救援任務幫助甚鉅。

李局長感念吳先生一家的深厚情誼與支持，強調消防弟兄將以更加積極的態度投入救災工作，守護台南市民的安全，並為城市發展持續努力奉獻。