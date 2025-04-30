　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

五一勞動節前夕　民眾黨團痛批民進黨軟爛慣老闆

▲▼立院民眾黨團 揭穿民進黨軟爛慣老闆 糟蹋勞工真面目 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院民眾黨團召開「揭穿民進黨軟爛慣老闆　糟蹋勞工真面目」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

明天（5月1日）就是五一勞動節，民眾黨立院黨團今召與台電產業工會理事長歐子銘、台電台東區營運處企業工會理事長謝雪霞、台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥等人，共同召開記者會，踢爆民進黨軟爛慣老闆、糟蹋勞工的真面目。

記者會一開始，民眾黨團委員與出席來賓一同拿起民進黨假面具道具，上面分別寫著民進黨過去主張的六大勞動政見，包含「薪資要增加」、「工時要減少」、「保障非典型勞動者」、「支持青年與中高齡就業」、「照顧遭受職災勞工」、「鼓勵組工會」等，如今卻全跳票，民眾黨立委與勞團工會代表一同拿起民進黨的假面具撕爛，表達勞工的憤怒。

立委張啓楷表示，民進黨一直說「勞工心頭最軟的一塊」，結果根本是「軟土深掘的慣老闆」，一直欺壓勞工。台灣低薪高工時不但沒解決，還多了霸凌問題。數據顯示，台灣2024年全年總工時高達2030個小時，比2022年的2008小時還高，高居全球第6、亞洲第2。民進黨如果最照顧勞工，那為什麼台灣工時不僅未降，還不斷往上攀升，遙遙落後於台灣主要產業競爭對手南韓、日本。

張啓楷指出，民進黨這段時間都在搞大罷免、大造謠；對付在野黨展開大搜索、大收押以外，還做了些什麼事？民眾黨推動加薪二法已經三讀，讓職場薪資更透明、明定分潤共享經濟成長的果實，同時也修《中小企業發展條例》，企業替員工加薪，減稅額度由130%調至200%，員工企業雙贏；另外，也修《證交法》，明訂上市櫃賺到錢要分潤給員工並揭露薪資結構與調整，職場環境更健康，更推動落實《最低工資法》等。

總召黃國昌則強調，蔡政府2016年上任後提出勞工六大保證，但他去年質詢時，連前勞動部長許銘春都不敢否認六大保證幾乎全數跳票。為什麼會跳票？因為民進黨對勞工的真面目，就是總統賴清德說的「希望大家做功德」。台灣長期的經濟成長是奠定在勞工流血流汗之上，勞工才是台灣產業發展的基石，請雇主不要忘記，沒有勞工就沒有產業，企業主應認真審視，是否有提供符合勞工需求的勞動環境，以及是否與勞工合理共享經濟成長果實。

黃國昌批評，蔡政府的派遣勞工專法、降低工會組織門檻、強化勞工組織權，以及非典型勞工的保障等，全面跳票；他質疑，民進黨團總召柯建銘說警消組工會是配合中共的中共同路人，請總統賴清德出面說清楚，這就是民進黨主張？抹紅抹到勞工身上，可惡至極。按照柯建銘邏輯，曾經提案的范雲和洪申翰都是中共同路人，講這種話不用出來跟警消道歉，「民進黨政府有沒有擔當？」

黃國昌也痛批，洪申翰當立委時提案減少工時、贊成警消組工會，怎麼當上部長後，不僅換了位置換腦袋，更是面目全非，「洪申翰還認得自己嗎？還有臉當部長嗎？」

立委陳昭姿指出，內政部長劉世芳針對7天假，推說沒共識、還要討論，「怎麼2016年你們砍七天假時就不用共識？」勞團年年訴求還我7天假，民眾黨團支持該訴求，並作適度調和，黨部更率先實行「家庭照護假」。而民眾黨團正式提出了《國定假日法》，將過去都是行政院處理的放假法治化。

出席記者會的台電產業工會理事長歐子銘表示，台電經營陷入困境、虧損嚴重，公司等高層不斷對外聲稱因為國際能源價格高漲所致，「但事實是根本並非如此」。他指出，因應美國關稅戰，提高關稅導致訂單減少固然是事實，但是台電的作法竟是「虧的越多、用越多」，不思調整導致虧損永無止境。

擁有30年台電工作年資，即將迎接退休人生的謝雪霞理事長，則是自曝曾遭上級長官霸凌，以羅織罪名、連續記過、竄改考績、惡意調動職位等，意圖逼迫「被離職」，導致至今還必須服藥治療身心疾病。謝痛訴，發生此霸凌情事後求助無門，現在還持續和台電進行行政訴願訴訟，「台電真的事沒事幹嗎？公司都要倒了還不管、還跑去管工會的事？」

洪志祥理事長則代表護理師人員，沉痛呼籲「醫療體系正在崩潰，三班護病比入法是最後一道防線」，保障護理師勞動權益，是跨黨派、牽涉整體社會最重要的課題。護理師人力短缺情況日益惡化，「每個月都看到夥伴，一個接一個離開我們」，導致現職護理師照護壓力倍增，更直接造成照護延遲、急診壅塞、慢性病惡化的惡行循環。

洪志祥表示，根據2025年2月最新統計，全國醫院單月死亡人數高達21888人，創下歷史新高，較去年同期暴增25.3%，台大公衛學院更指出，超額死亡率達29%，為疫情後以來最高峰，正是因為護理人力短缺導致的悲劇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德澄清未下令35席連署都要過　與會人士還原：卓冠廷得意忘
一輩子沒繳過稅　她月薪3萬「1年出國4次」
台中一家3口失聯多日　親友上門赫見全陳屍屋內
野生李多慧搬家「真的受不了」被拍崩潰一幕！逃到東區：累死
快訊／00878開獎　配息縮水了
交往1個月！48歲劉曉憶證實「明年結婚」
全台3旅行社廢照！　名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內政部推袍澤生活協助計畫！　替代役14年8萬人次服務身障停役弟兄

賴清德澄清未下令35席連署都要過　與會人士還原：卓冠廷得意忘形

基隆民政處長查個資助藍罷免　國民黨稱個案不討論：在野被針對

朱立倫喊罷免賴清德　王鴻薇：無法真的罷掉、只是宣示性效果

爆調查局闖民宅查罷免問「你藍還綠？」　藍罷團：大羈押不夠嗎

民進黨「妃憲之爭」提前開打　王世堅：陳亭妃不是今天才受委屈

五一勞動節前夕　民眾黨團痛批民進黨軟爛慣老闆

剴剴案追責！　許淑華籲社會局精進訪視工作、研擬社工獎勵

基隆市府涉查戶政個資助藍營罷免　民進黨痛批：極嚴重舞弊

催淚！罷免宣傳片第十彈　感謝女性志工勇敢挺身而出「保護台灣」

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

內政部推袍澤生活協助計畫！　替代役14年8萬人次服務身障停役弟兄

賴清德澄清未下令35席連署都要過　與會人士還原：卓冠廷得意忘形

基隆民政處長查個資助藍罷免　國民黨稱個案不討論：在野被針對

朱立倫喊罷免賴清德　王鴻薇：無法真的罷掉、只是宣示性效果

爆調查局闖民宅查罷免問「你藍還綠？」　藍罷團：大羈押不夠嗎

民進黨「妃憲之爭」提前開打　王世堅：陳亭妃不是今天才受委屈

五一勞動節前夕　民眾黨團痛批民進黨軟爛慣老闆

剴剴案追責！　許淑華籲社會局精進訪視工作、研擬社工獎勵

基隆市府涉查戶政個資助藍營罷免　民進黨痛批：極嚴重舞弊

催淚！罷免宣傳片第十彈　感謝女性志工勇敢挺身而出「保護台灣」

金秀賢遭求償「大動作強硬開戰」！　5聲明曝光：追加提告爆料YTR

禽獸不如！性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又連續淫辱3年

明年滑雪卡位要快！星宇航空攜手星野集團重磅升級　北海道、仙台雙線開賣一次滿足

搶攻母親節商機！總鋪師阿隆師「辦桌菜」　強勢參戰菜色曝光

停滯性通膨恐衝擊美國！　大陸通縮疑慮亦延續

美國對等關稅影響　長榮航空：密切觀察暑假客運需求

24歲啦啦隊女神痛揭遇恐怖情人！　「慘遭肢體暴力」：很難逃脫

暖心回饋醫療恩情　黃修芬捐百萬助榕華會行善濟弱

被爆即將同台吳卓源　邱瓈寬被問「朱軒洋反省進度」反應曝光

房屋稅2.0鬧烏龍！台東利嘉國小司令台收556元稅單　校長傻眼

政治熱門新聞

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

「台派女神」外貌被嘲諷　素顏反擊黑粉

罷免最大醜聞！基隆民政處長交保　坦承查戶政系統個資助藍營罷免

尷尬！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭走：他跟林俊憲比較好

遠見調查／政治人物好感度出爐！　盧秀燕居冠、柯建銘敬陪末座

二階達標再+1！罷免洪孟楷連署衝破5萬份　罷團：達130%安全門檻

前主播帶電鍋過夜寄生上流！　北市議會要查「非現職記者嚴禁使用」

蕭旭岑聲援區桂芝　轟賴政府兩套標準

盤點賴清德就職1年做了哪些事　李艷秋轟無能：跪送台積電、共諜布滿

查到自己人！國民黨工涉死亡連署遭押　身份竟是新北選委會委員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

挺區桂芝轉發中共徵文　翁曉玲批陸委會欺負老百姓

民進黨「妃憲之爭」提前開打　王世堅：陳亭妃不是今天才受委屈

賴清德澄清未下令35席連署都要過　與會人士還原：卓冠廷得意忘形

更多熱門

相關新聞

吳思瑤痛批周萬來「出過的書可丟焚化爐」　陳智菡酸：要焚書坑儒？

吳思瑤痛批周萬來「出過的書可丟焚化爐」　陳智菡酸：要焚書坑儒？

立法院司法法制委員會於28日與30日兩度邀請立法院秘書長周萬來列席備詢，但周皆未出席，民進黨立委吳思瑤不滿痛批，周萬來從「周亂來」成為萬年的周不來，過去所出的所有議事規則書籍，全部可以丟進歷史的焚化爐中了。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡開酸，民進黨不只要搞大罷免、大收押、大譴責，現在還要焚書坑儒了嗎？

黃珊珊、陳昭姿426沒上凱道　黃國昌：見縫插針大可不必

黃珊珊、陳昭姿426沒上凱道　黃國昌：見縫插針大可不必

批郭智輝睜眼說瞎話　昌曝索資內容

批郭智輝睜眼說瞎話　昌曝索資內容

卓冠廷遭林右昌否認　白酸網內互打

卓冠廷遭林右昌否認　白酸網內互打

識破檢調鷹犬的辦案奥步　期盼台灣司法人員勿忘初衷

識破檢調鷹犬的辦案奥步　期盼台灣司法人員勿忘初衷

關鍵字：

民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

巴基斯坦：印度最快24小時動武

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面