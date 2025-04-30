五一勞動節前夕　民眾黨團痛批民進黨軟爛慣老闆

▲立院民眾黨團召開「揭穿民進黨軟爛慣老闆 糟蹋勞工真面目」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

明天（5月1日）就是五一勞動節，民眾黨立院黨團今召與台電產業工會理事長歐子銘、台電台東區營運處企業工會理事長謝雪霞、台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥等人，共同召開記者會，踢爆民進黨軟爛慣老闆、糟蹋勞工的真面目。

記者會一開始，民眾黨團委員與出席來賓一同拿起民進黨假面具道具，上面分別寫著民進黨過去主張的六大勞動政見，包含「薪資要增加」、「工時要減少」、「保障非典型勞動者」、「支持青年與中高齡就業」、「照顧遭受職災勞工」、「鼓勵組工會」等，如今卻全跳票，民眾黨立委與勞團工會代表一同拿起民進黨的假面具撕爛，表達勞工的憤怒。

立委張啓楷表示，民進黨一直說「勞工心頭最軟的一塊」，結果根本是「軟土深掘的慣老闆」，一直欺壓勞工。台灣低薪高工時不但沒解決，還多了霸凌問題。數據顯示，台灣2024年全年總工時高達2030個小時，比2022年的2008小時還高，高居全球第6、亞洲第2。民進黨如果最照顧勞工，那為什麼台灣工時不僅未降，還不斷往上攀升，遙遙落後於台灣主要產業競爭對手南韓、日本。

張啓楷指出，民進黨這段時間都在搞大罷免、大造謠；對付在野黨展開大搜索、大收押以外，還做了些什麼事？民眾黨推動加薪二法已經三讀，讓職場薪資更透明、明定分潤共享經濟成長的果實，同時也修《中小企業發展條例》，企業替員工加薪，減稅額度由130%調至200%，員工企業雙贏；另外，也修《證交法》，明訂上市櫃賺到錢要分潤給員工並揭露薪資結構與調整，職場環境更健康，更推動落實《最低工資法》等。

總召黃國昌則強調，蔡政府2016年上任後提出勞工六大保證，但他去年質詢時，連前勞動部長許銘春都不敢否認六大保證幾乎全數跳票。為什麼會跳票？因為民進黨對勞工的真面目，就是總統賴清德說的「希望大家做功德」。台灣長期的經濟成長是奠定在勞工流血流汗之上，勞工才是台灣產業發展的基石，請雇主不要忘記，沒有勞工就沒有產業，企業主應認真審視，是否有提供符合勞工需求的勞動環境，以及是否與勞工合理共享經濟成長果實。

黃國昌批評，蔡政府的派遣勞工專法、降低工會組織門檻、強化勞工組織權，以及非典型勞工的保障等，全面跳票；他質疑，民進黨團總召柯建銘說警消組工會是配合中共的中共同路人，請總統賴清德出面說清楚，這就是民進黨主張？抹紅抹到勞工身上，可惡至極。按照柯建銘邏輯，曾經提案的范雲和洪申翰都是中共同路人，講這種話不用出來跟警消道歉，「民進黨政府有沒有擔當？」

黃國昌也痛批，洪申翰當立委時提案減少工時、贊成警消組工會，怎麼當上部長後，不僅換了位置換腦袋，更是面目全非，「洪申翰還認得自己嗎？還有臉當部長嗎？」

立委陳昭姿指出，內政部長劉世芳針對7天假，推說沒共識、還要討論，「怎麼2016年你們砍七天假時就不用共識？」勞團年年訴求還我7天假，民眾黨團支持該訴求，並作適度調和，黨部更率先實行「家庭照護假」。而民眾黨團正式提出了《國定假日法》，將過去都是行政院處理的放假法治化。

出席記者會的台電產業工會理事長歐子銘表示，台電經營陷入困境、虧損嚴重，公司等高層不斷對外聲稱因為國際能源價格高漲所致，「但事實是根本並非如此」。他指出，因應美國關稅戰，提高關稅導致訂單減少固然是事實，但是台電的作法竟是「虧的越多、用越多」，不思調整導致虧損永無止境。

擁有30年台電工作年資，即將迎接退休人生的謝雪霞理事長，則是自曝曾遭上級長官霸凌，以羅織罪名、連續記過、竄改考績、惡意調動職位等，意圖逼迫「被離職」，導致至今還必須服藥治療身心疾病。謝痛訴，發生此霸凌情事後求助無門，現在還持續和台電進行行政訴願訴訟，「台電真的事沒事幹嗎？公司都要倒了還不管、還跑去管工會的事？」

洪志祥理事長則代表護理師人員，沉痛呼籲「醫療體系正在崩潰，三班護病比入法是最後一道防線」，保障護理師勞動權益，是跨黨派、牽涉整體社會最重要的課題。護理師人力短缺情況日益惡化，「每個月都看到夥伴，一個接一個離開我們」，導致現職護理師照護壓力倍增，更直接造成照護延遲、急診壅塞、慢性病惡化的惡行循環。

洪志祥表示，根據2025年2月最新統計，全國醫院單月死亡人數高達21888人，創下歷史新高，較去年同期暴增25.3%，台大公衛學院更指出，超額死亡率達29%，為疫情後以來最高峰，正是因為護理人力短缺導致的悲劇。