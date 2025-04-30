吳思瑤痛批周萬來「出過的書可丟焚化爐」　陳智菡酸：要焚書坑儒？

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院司法法制委員會於28日與30日兩度邀請立法院秘書長周萬來列席備詢，但周皆未出席，民進黨立委吳思瑤不滿痛批，周萬來從「周亂來」成為萬年的周不來，過去所出的所有議事規則書籍，全部可以丟進歷史的焚化爐中了。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡開酸，民進黨不只要搞大罷免、大收押、大譴責，現在還要焚書坑儒了嗎？

陳智菡表示，民進黨藉著莊瑞雄委員本週擔任召委，不停的排「3月25日晚間本院違法會議及違法表決」，杯葛2天司法法制委員會正常運作，30日上午又散會了。

陳智菡說，這個案子在朝野協商的時候，民進黨團總召柯建銘就已經撤案，簡單來說，民進黨立委就是不滿現在的議事規則，想翻桌搞革命弄一套「符合民進黨需求」的議事規則，「黨就是法律、黨就是王道」。

「但周萬來秘書長也堅守文官的風骨，不能任由曲解立法院議事規則的不守法立委恣意踐踏。」陳智菡說，民進黨立委不只連續霸凌周萬來等官員，提出兩次譴責案，幹事長吳思瑤還語出驚人，說「周萬來過去寫的書都可以丟到歷史的焚化爐」。

陳智菡酸，民進黨不只要搞大罷免、大收押、大譴責，現在還要焚書坑儒了嗎？他們說他們不是獨裁，只是走在獨裁的道路上。