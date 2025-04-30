北市「好時光教室」開箱　3年投資1.2億打造新世代科技校園

▲北市萬福國小的「好時光教室」，提供雙語、音樂、視覺藝術及社會等課程使用。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為打造以學生自主學習為核心的學習環境，台北市教育局推動「新世代學習空間建置計畫」，局長湯志民今（30日）親自到萬福國小開箱剛落成的新世代「好時光教室」，現已提供雙語、音樂、視覺藝術及社會等課程使用。湯志民宣布，從113年至115年將投注1.2億元，在高國中小學校打造嶄新的學習環境，加速打造新世代學習教室。

北市教育局推動「新世代學習空間建置計畫」，以學生自主學習為核心，呼應數位時代與新課綱終身學習理念，強調資訊設備在學習過程的廣泛應用，這屬於競爭型計畫，通過學校最高補助210萬元，包含30萬元資訊設備費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據北市教育局統計，113年度已補助3840萬餘元，協助萬福國小等8間國小及17所國高中學校，114年度起將逐步擴大補助學校間數，加速普及新世代教室建置，國小部分已同意再補助17校，補助經費約3570萬餘元，國高中學層計畫也在審核階段。預計113年至115年共投注1.2億元，在高國中小學校打造嶄新的學習環境。

為瞭解學校師生使用新世代學習教室狀況，北市教育局長湯志民今天親自到萬福國小，觀看「wonderful好時光教室」進行雙語動物保育課程狀況。老師透過字卡活動任務及學生異質分組，引領學生主動與其他學生討論學習與探究主題國家公園，教師精心設計活動，讓孩子們藉由互動遊戲練習新的英語文詞彙運用與完整句型，加深對台灣自然生態的認識。

萬福國小為北市實施雙語課程學校之一，結合英語情境中心，積極推動雙語教育與國際教育，包含雙語生活、雙語藝術、雙語體育、異同看世界及國際文化等課程。萬福國小校長林明助指出，該教室前身為美術教室，改造後深受師生喜愛，大幅提升專科教室使用效率，除提供雙語、音樂、視覺藝術及社會等課程，課後更提供教師備課及樂齡教室進行多元運用。

▲湯志民表示，為推動教育創新，將投資1.2億打造高國中小新世代學習教室。（圖／記者許敏溶攝）

北市教育局長湯志民表示，傳統的學習方式以老師教學為中心，透過紙筆測驗，強調個人競爭，新世代學習則以學生學習為中心，學生需要討論分享，注重團隊合作。這個以學生為中心的學習體驗，包括小組發表、自主學習、分組討論等，讓學生有機會展示學習成果。也會緊密結合北市「自主學」及「跨域學」等十大好學教育政策，打造更符合學生自主學習需求的優質環境。

湯志民指出，鼓勵學校透過美感設計改造傳統教室，結合學校特色、彈性空間與科技設備，打造輔助學生自主學習的場域，期培養學生「自發、互動、共好」素養，奠定終身學習基礎，「台北酷課雲」與「酷AI」等數位系統，已成為串聯科技與彈性空間、推動創新教學、支持學生自主學習的重要工具。