台鐵推「3+2新五專」軌道產學合作鏈　高中畢業就能進入工作

▲台鐵攜手富岡產學合作鏈推「3+2新五專」，引進軌道年輕人才。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為吸引更多年青學子投入軌道產業，培養國家軌道經營人才，台鐵公司攜手富岡產學合作鏈，打造「3+2新五專」模式，高中畢業就可透過職缺考試進入台鐵工作，並同時於大學進行兩年軌道課程深造，取得3+2的(新)五專學歷，未來畢業3年內還可攻讀碩士學位。

台鐵公司董事長杜微昨(14日)與中國科技大學副校長張劍平、國立陽明交通大學教授林陳佑、清華高中校長張玉平、富岡國中校長楊沛縈等十餘位名校老師，舉辦深度座談，研究於桃園市富岡地區打造「3+2 新五專」軌道事業產學合作鏈。

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台鐵說明，年輕學子在高中階段可以專攻軌道類科培養技能，由台鐵公司及大學相關科系提供技術與學術支持持續進修，並獲得至台鐵工作場域實習的經驗；高中畢業後透過職缺考試合格，即可進入台鐵工作，並同時於大學進行二年軌道相關課程深造，取得3+2的(新)五專學歷。若同學想繼續求學，新五專畢業3年內還可以再攻碩士學位。

台鐵公司指出，「3+2新五專」計畫不僅是教育創新項目，更是實踐政府推動技職教育的重要政策。台鐵將持續深化與清華高中及中國科技大學合作，結合「3+2新五專」計畫向下紮根於高中職教育，向上發芽於專技職能，攜手構建系統性的軌道人才培育體系，藉由產學互為結合，使同學職涯合志趣、入學得專精、畢業即就業、工作能深造。