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西葡大停電成警訊　故宮備援電力「可撐22小時」將提高防災應變

▲▼國立故宮博物院，故宮，故宮北院。（圖／資料照）

▲國立故宮博物院備援電力，可撐22小時。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

國民黨立委葛如鈞今（30日）在立法院質詢故宮院長蕭宗煌，提及西班牙和葡萄牙近期發生大規模停電事件，若台灣遭遇類似情況，故宮如何應對以確保文物安全？蕭宗煌表示，目前備援電力可撐22小時，將補充相關作業指引，並持續提高防災應變的靈活性。

故宮博物院院長蕭宗煌今（30）日於立法院教育及文化委員會報告業務概況，並備質詢。其中國民黨立委葛如鈞提到，西班牙和葡萄牙近期的大規模停電事件，提醒台灣即將面臨核三廠機組停機後的首個無核電夏季，並詢問故宮是否已備妥應變措施，以確保文物與展場安全。

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蕭宗煌表示，故宮在2023年曾因市府施工導致北院停電，當時即啟動緊急應變措施，而目前院內設有柴油備援發電機系統，涵蓋展場與庫房空間，加油一次可供應急電力22小時，並設有戶外地下油槽，能夠持續加油，確保供電不中斷。

對於應變程序中未明確納入停電狀況的處理細節，葛如鈞表達擔憂，並建議加強文物保存和人力配置的細節。蕭宗煌回應，將補充相關作業指引，並持續提高防災應變的靈活性。

▲▼立法院今（30日）舉行教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長蕭宗煌列席報告，並備質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲立委葛如鈞擔憂故宮庫房採門禁卡管制，文物安全有疑慮。（圖／記者林育綾攝）

此外，葛如鈞也質疑庫房安全與門禁管理，尤其在蝦皮還能找到通用的門禁卡，才10塊錢。蕭宗煌提到，故宮庫房只靠門禁卡無法進出，南北院採用分區獨立門禁，會結合雙人進出制度、生物識別技術，包括指紋與虹膜掃描，確保單一門禁卡無法進入庫房。他也表示，希望未來能爭取經費，引入高階智能系統以加強管理。

故宮進一步說明，院區設有戶外地下油槽，一次加油可提供緊急電力22小時，並可持續加油維持運轉。此外，每月會定期對發電機系統進行實際運轉測試，以確保停電時能穩定供電，保障文物安全不受影響。

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