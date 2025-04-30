故宮「水電費遭刪1034萬」憂影響展覽品質　院長：尋求社會贊助

▲故宮水電費遭刪，立委憂影響文物及展覽品質。（示意圖／資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

總預算刪凍議題持續影響，國立故宮博物院今年水電費遭刪1034萬、媒體宣傳費刪60%，今（30日）立委質詢提出，擔憂會影響展覽品質、文物安全等，也犧牲行銷及走到國際的能見度。院長蕭宗煌表示，故宮的文物品質、安全等基本運作，都不會因為預算遭刪而打折，但確實有一些經費不足的情況，以其他項目留用來補足，同時也積極尋求社會贊助。

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▲▼故宮水電費、宣傳費遭刪，立委憂影響文物安全、國際能見度。（圖／記者林育綾攝）

立法院今（30日）舉行教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長蕭宗煌列席報告，並備質詢。其中立委林宜瑾、郭昱晴等人紛紛提及，故宮的水電費遭刪1034萬、媒體宣傳費刪60%，是否會因此影響展覽品質、文物安全、行政品質等。

另外在行銷、國際交流、旅費、海外展覽上，可能也會因為宣傳費遭刪，影響宣傳效果及故宮在國際上的能見度，也犧牲民眾獲取資訊的機會。

▲故宮博物院院長蕭宗煌表示，基本維運不會打折。（圖／記者林育綾攝）

院長蕭宗煌表示，故宮的文物安全、品質等方面的維運，都不會因為預算刪減而有所打折，基本的運作不會變，可能會透過其他項目（如教育推廣預算）的留用，來補足這些經費。

不過蕭宗煌也坦言，預算遭刪凍後，布卸展的品質確實可能受到影響，因此目前故宮也積極尋求社會贊助，因應預算不足的危機。