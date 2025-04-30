她撿到信用卡盜刷1003元　下場賠3萬元換緩刑

記者黃翊婷／新北報導

女子小花（化名）去年5月間在北部一間速食店撿到一張信用卡，卻沒有交給警方，還在2天之內盜刷9次，總計1003元。新北地院法官日前審理之後，考量到小花已經賠償失主3萬元並達成和解，最終依侵占遺失物罪、詐欺取財罪，分別判處罰金3000元、拘役20日，均緩刑2年。

▲小花撿到信用卡，2天盜刷1003元，結果卻害自己慘賠3萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花去年5月間在北部一間速食店撿到一張信用卡，她卻沒有交給店家處理，或是拿到警察機關辦理招領，反而將信用卡占為己有，並在2天之內盜刷9次，總金額為1003元。

後來失主發現信用卡遺失，報警處理之後，警方很快就循線找上小花。檢方認為，小花的行為涉犯刑法337條之侵占遺失物、刑法第339條第1項之詐欺取財等罪嫌，訊後依法將她起訴。

新北地院法官表示，小花貪圖一己私利，侵占他人遺失的信用卡，還盜刷卡片購買商品，行為確實不應該，考量到她已經坦承犯行，並賠償3萬元與失主達成和解，失主也同意給予改過自新的機會，最終依侵占遺失物罪判處她罰金3000元，得易服勞役3日，另依詐欺取財罪判處她拘役20日，得易科罰金2萬元，均緩刑2年，全案仍可上訴。