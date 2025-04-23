人妻驚見「被離婚」　才知尪找「替身」幫簽名6次

記者黃翊婷／新北報導

男子阿強（化名）為了與妻子離婚，竟在2020年8月間找來未婚女子小美（化名）冒充妻子，並一起前往戶政事務所辦理離婚登記、換發身分證，直到妻子發現「被離婚」憤而報警，整起事件才曝光。小美也因為冒充人妻幫忙簽名6次、蓋章3次，被新北地院法官依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲小美冒充成阿強的妻子，幫忙簽署離婚協議書等重要文件。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美受到阿強請託，在未經阿強妻子的同意之下，於2020年8月間冒充女方的身分，陪同阿強一起去戶政事務所辦理離婚登記、換發身分證等事情，這段期間她一共簽名6次、蓋章3次，導致不知情的戶政事務所人員誤信，並為「兩人」辦理兩願離婚手續。

後來阿強的妻子發現異狀，向戶政事務所查詢之後，才知道自己「被離婚」了，憤而決定報警處理。而小美到案之後，對於上述犯行均坦承不諱，但否認有拿到報酬。

新北地院法官認為，小美未經當事人授權，恣意偽造當事人的簽名，犯罪情節具有相當的惡性，考量到她已經坦承犯行，素行尚可，目前也查無她有因為本案而獲得報酬的證據，最終依共同犯行使偽造私文書罪，判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。