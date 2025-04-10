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社會 社會焦點 保障人權

友車牌選「老婆生日」　尪目睹兩人牽手！錄下鐵證告討百萬

記者黃翊婷／新北報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與朋友阿榮（化名）發生婚外情，阿榮不僅親暱稱呼小美為「寶貝」，甚至陪同去醫院看診，就連車牌號碼的數字部分也與小美的生日相同，憤而決定提告求償100萬元。雖然阿榮強調只是巧合，但新北地院法官並未採信，最終仍判他應賠償人夫8萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲人夫控訴阿榮與妻子小美有不正當交往關係，甚至連車牌都選用與小美生日相同的數字。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小美在婚姻關係存續期間與阿榮發生婚外情，阿榮不僅透過LINE傳訊息親暱稱呼小美為「寶貝」，還親自開車陪同小美前往醫院看診，期間有做出牽手等親密舉動，這部分他有錄影、拍照蒐證；此外，阿榮的汽車車牌數字部分，與小美的生日完全相同，顯然是故意投標選的，讓他無法接受，憤而決定提告求償100萬元。

阿榮則辯稱，人夫拍攝的影片、照片都不具有證據能力，況且那些影片、照片都沒有拍到正臉，無法證明他和小美就是當事人，兩人也沒有做過任何親密行為；至於他為何稱呼小美為「寶貝」，是因為兩人的交情比一般朋友深厚，車牌與生日相同也只是巧合。

但新北地院法官認為，人夫取得證據的手法尚不違反比例原則，應當認定具有證據能力，而且那些影片、照片是在醫院停車場拍攝的，屬於公共場合，人夫只有拍攝車輛外觀，並無竊錄阿榮的非公開隱私活動。

此外，法官指出，人夫與小美認識數年，與阿榮也是朋友關係，熟知兩人的長相、身形以及穿著打扮，應當不會認錯；退一步而言，經當庭檢視證據影片、照片，男方的身材、體型及下肢輪廓，都與阿榮相似，女方的外貌特徵同樣與小美相似，甚至連包包都一樣，可見錄影、照片中的男女應當就是他們。

法官表示，阿榮稱呼小美為「寶貝」，又被拍到十指交扣牽手的畫面，相處方式十分親密，小美也坦承曾與阿榮手牽手，兩人的行為顯然已經踰矩，侵害到人夫的配偶權，考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素之後，最終判阿榮應賠償人夫8萬元較為適當，全案仍可上訴。

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