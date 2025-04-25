夫重逢舊愛喊「這2個月很開心在妳身邊」　正宮怒告討百萬

記者黃翊婷／新北報導

女子小美（化名）控訴，阿哲（化名）在離婚之前外遇離家，甚至在LINE主頁上發文告白舊愛，包含「自己也沒想到10幾年了，我還能見到我愛的人」、「這2個月來我真的很開心能在妳身邊」等等，讓她無法接受，憤而決定對阿哲及A女提告求償100萬元。不過，因為沒有證據可以證明阿哲的舊愛就是A女，最終新北地院僅判阿哲應賠償小美20萬元較為適當。

▲小美控訴阿哲在離婚之前就外遇了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，阿哲自2023年8月起離家未歸，還有了外遇，不肯給她扶養費，雙方的婚姻關係產生重大破綻，最終經法院調解離婚；由於阿哲是在離婚之前外遇，甚至曾在LINE主頁發文向外遇對象高調傾訴情意，還有兩人出遊的親密照片佐證，讓她無法接受，因而決定對阿哲、A女提告求償100萬元。

阿哲辯稱，他不認識A女，但不否認曾在LINE主頁發表爭議文章，只是證據截圖沒有顯示時間，根本無法證明文章是他在婚姻關係存續期間發布的，所以小美沒有理由提告求償。而A女經法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新北地院法官檢視阿哲在LINE主頁發布的文章，內容提到「自己也沒想到10幾年了，我還能見到我愛的人」、「我愛的是妳，想妳的也是妳」、「這2個月來我真的很開心能在妳身邊」等等，顯然是在表達對重逢舊愛的情意，而且他對於兩人能夠一同相處2個月感到開心，足見他與這位舊識再次相遇之後，曾交往成為男女朋友。

法官指出，證據截圖雖然沒有時間紀錄，但截圖的背景合照經勘驗，與阿哲2023年11月和某女性出遊的影片特徵相符，也就是說，他最遲曾在2023年11月之前與該女單獨出遊，當時他尚未離婚，因此判定他的行為確實侵害到小美的配偶權。

至於阿哲的舊愛是否為A女，法官表示，這部分小美並無提出其他證據可以佐證，所以無法採信，最終僅判阿哲應賠償小美20萬元較為適當，全案仍可上訴。