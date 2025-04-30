表揚模範勞工　許淑華感謝撐住企業度過關稅衝擊

▲南崗工業區廠商協進會表揚模範勞工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天就是五一勞動節，南崗工業區廠商協進會特地表揚212位模範勞工，除獻上敬意與謝意，也承諾會重視勞工的權益、傾聽勞工聲音，希望企業透過優質的勞動力永續發展，讓勞資雙贏。

模範勞工表揚大會29日在工業區南崗會堂舉行，南投縣長許淑華由縣府社會及勞動局副局長賴瓊美、建設處副處長陳錫慶陪同出席，與南崗廠協會理事長粘清泉共同為模範勞工頒發獎狀。

許淑華表示，勞工是國家社會的基礎，也為企業帶來經濟收入，廠協會每年都會表揚企業的優秀員工，他們在崗位上認真付出，不僅是同仁學習的楷模，更是企業珍貴的資產，此次獲獎可說實至名歸；尤其近期面對美國關稅問題，企業界面臨很大的挑戰，感謝勞工提供穩定的勞動力，讓企業安心發展，共創和諧雙贏。

許淑華指出，職業安全與健康是不容忽視的一環，唯有安全無虞的工作環境，才能讓勞工無後顧之憂的投入，縣府將作為勞資雙方最重要的橋樑，輔導企業廠商營造更好的工作環境；粘清泉說，感謝縣府近年積極建設青年住宅、親子公園、運動中心等，提高鄉親留在南投工作的意願，也為工業區帶來重要的人力資源。

縣議員林儒暘也到場，表示近年大環境不佳，大家都很辛苦，感謝廠商提供工作機會給鄉親，讓大家留在家鄉發展、努力讓南投更加進步。