Adidas撐不住！川普關稅來襲　CEO警告：銷美產品恐漲價

▲ 受到川普關稅衝擊，Adidas預告漲價。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普對全球進口商品祭出高額關稅，德國運動品牌Adidas警告，旗下熱銷鞋款如Samba及Campus等，售價可能因此上漲。雖然Adidas今年首季表現強勁，但因關稅前景不明，無法上調全年銷售與獲利預測。

《衛報》報導，Adidas執行長古爾登（Bjørn Gulden）說明，「由於我們目前幾乎無法在美國生產任何產品，這些關稅最終將導致所有供應美國市場的產品成本上升」，「鑒於美國與不同出口國間的談判仍不確定，我們不知道最終的關稅會是多少」。

Adidas大部分產品在越南、印尼與中國等地製造，儘管已減少從中國對美出口，目前仍面臨「非常高」的關稅壓力。古爾登坦言，「關稅提高帶來的成本上升最終將導致價格上漲，且不光是在我們的產業，但目前無法量化，也無法斷定會對消費者需求有何影響」。

儘管Adidas已拓展供應鏈，市場研究機構Third Bridge分析師Yanmei Tang認為，該品牌漲價空間不如Nike、Hoka等競爭對手充裕，核心鞋款如Superstar與Gazelle因價格彈性較小，較難轉嫁成本壓力給消費者。