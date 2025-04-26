金正恩出席驅逐艦下水！發展「遠洋艦隊」抗美　曝下一步造核潛艇

▲北韓最高領導人金正恩25日帶著女兒金主愛出席新型驅逐艦「崔賢號」下水典禮。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩最近帶著女兒金主愛，前往南浦造船廠出席新式驅逐艦「崔賢號」的下水典禮，除了表示該艘驅逐艦是北韓海軍朝向現代化建設的突破口，更強調如今面對美國與南韓敵對勢力的北韓已經無法再持續坐以待斃，因此必須發展遠洋作戰的概念，而發展核動力潛艇是北韓下一個待實現的目標。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩昨（25）日趁著北韓迎來「朝鮮人民革命軍創建日」，帶著女兒金主愛、國防相努光鐵以及其他軍方幹部，前往位於平壤近郊的南浦造船廠，出席多目的攻擊型新式驅逐艦崔賢號的下水典禮，該驅逐艦排水量為5000噸（t），是北韓目前持有排水量最大的鴨綠級護衛艦（1500t）的3倍以上。

▲▼金正恩強調，北韓應發展海軍遠洋作戰能力。（圖／路透）

金正恩致詞時表示，北韓計畫將於明年持續興建更龐大的巡洋艦和各種功能的護衛艦，「面對朝鮮半島（韓半島）的核威脅，為了在安全管控軍事威脅時能保有更大的機動性，並在『有事時』（衝突爆發時）迅速封鎖來自海外的敵軍在朝鮮半島增強武力的企圖，其最有效且值得信賴的手段，便是發展遠洋作戰能力，將由我們建設遠洋作戰艦隊！」

金正恩強調，捍衛主權和國家利益時，海軍的活動範圍絕對不能夠只限於領海，海軍戰力必須要拓展至遠洋，且能夠隨時進入全球任何一處海域，確保擁有最後的報復攻擊手段，「至於第二階段的信號彈，則是發展核動力潛艇的建設事業。」

▲▼新型驅逐艦「崔賢號」排水量達5000噸，可掛數十枚巡弋飛彈。（圖／路透）

金正恩透露，驅逐艦崔賢號強化其地面打擊作戰手段，不僅擁有防空、反艦、反潛艇、防彈道飛彈的能力，且艦上搭載極超音速戰略巡弋飛彈、戰術彈道飛彈等武器，不僅擁有多功能的海上作戰能力，更能夠提升海軍對地面作戰的直接干涉能力。

金正恩也解釋，驅逐艦「崔賢號」的命名由來，為金日成的心腹兼愛將崔賢，崔賢是北韓最高人民會議常任委員長崔龍海的父親，過去曾出身自朝鮮人民游擊隊，並擔任北韓人民武力部長，「只要是朝鮮人（北韓人），都一定知道崔賢將軍是我們金日成首領旁最忠心耿耿的愛將！儘管他和海軍並無直接關連，但他的勇猛和氣概存在我們的記憶中。」

▲▼金正恩將驅逐艦命名為「崔賢號」，紀念崔龍海的父親、金日成的愛將崔賢。（圖／路透）

根據南韓《韓聯社》，比起排水量1500噸的鴨綠級護衛艦，北韓新建造的驅逐艦崔賢號擁有垂直發射系統，且能夠掛載艦對地、艦對空、艦對艦飛彈。

南韓軍事專家、國會議員庾龍源分析，認為崔賢號上配置3處垂直發射系統，不僅擁有360度全方位監控功能，部署北韓版的神盾戰鬥系統，且掛載新型艦砲，更擁有近迫武器系統，垂直發射系統可掛數十枚巡弋飛彈。