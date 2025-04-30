川普政府鎖定AI晶片出口　擬取消「三級管制」

▲美國總統川普與前總統拜登。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

多位知情人士透露，川普政府正計劃修改拜登（Joe Biden）時期制定、即將於5月15日生效的AI晶片出口規則，考慮取消目前依據國家區分層級的限制方式，改以全球性許可與雙邊協議為主。若該提案付諸實行，美國未來或可將AI晶片作為更有力的貿易談判籌碼。

消息人士指出，目前相關計劃仍在討論階段，最終內容可能有所變動。但一旦取消層級劃分，改採全球性授權制度並透過政府間協議安排，美國將能在國際談判中更靈活地運用晶片出口作為槓桿。

現行規則由美國商務部於今年1月發布，名為「人工智慧擴散框架」（Framework for Artificial Intelligence Diffusion），旨在限制最先進AI晶片及特定模型權重的出口，確保尖端運算能力主要留在美國及其盟國之間，並防止流向中國及其他被視為關切國家。該規則要求企業自5月15日起正式遵守。

目前全球被分為三個層級，第一層包括台灣在內18個國家，可無限制獲得AI晶片；第二層約有120個國家，須受限於晶片取得數量上限；第三層則包含中國、俄羅斯、伊朗及北韓，被全面禁止購買相關晶片。

不過川普政府官員正考慮取消這種層級劃分方式，轉而採用全球授權制度，未來每個國家須透過政府間達成特定協議方可取得晶片。曾任第一任川普政府商務部長的羅斯（Wilbur Ross）29日接受訪問時表示，「確實有一些聲音在推動取消層級，目前仍在持續研議。」他並指出，政府間協議是正在討論的替代方案之一。

知情人士認為，這種新的制度安排將呼應川普一貫主張以國與國談判締結個別協議的貿易策略，使美國在其他貿易談判中能以晶片出口權作為籌碼。

現任美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）3月在一場會議上也曾表態，希望在貿易談判中納入出口管制議題，進一步強化美國在高科技領域的主導地位。

此外，川普政府還在考慮調整例外許可的標準。根據現行規定，單筆訂單若低於相當於約1,700顆輝達（Nvidia）H100晶片的數量，則不計入國家配額，只需向政府通報，無需申請出口許可。未來，這一數量門檻可能也會被下調。