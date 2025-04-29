陸3姊妹祭拜父親「燒金紙突爆炸」！全遭活活炸死　竟是大伯設陷阱

▲王姓3姊妹祭拜父親，燒金紙被活活炸死。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

河北邯鄲先前發生一起恐怖命案，王姓3姊妹過年期間到父親的墳前祭拜，沒想到點燃金紙後，突然發生大爆炸，導致3人均身亡，事後經過調查，竟是3姊妹的大伯王姓男子刻意為之。王男一審被判死後提起上訴，全案正在二審審理當中。

綜合陸媒報導，這起事件發生在今年1月31日，37歲的大姊王晶晶、33歲的二姊王歡歡，以及26歲的小妹王換娜當天到父親的墳前祭拜，並且焚燒金紙。沒想到點燃金紙以後，現場突然發生大爆炸，3姊妹無一倖免，全都當場身亡。

警方獲報後不敢大意，循線展開調查，沒想到調查結果出爐，竟是王姓大伯幹的好事。原來，王女一家人因為耕地問題，與大伯一家長年矛盾，2023年5月間雙方又因小事發生爭執，3姊妹將大嫂給打傷，導致王姓大伯懷恨在心。

▲王姓3姊妹祭拜父親，燒金紙被活活炸死。（示意圖／CFP）



同年11月間，王姓大伯尾隨3姊妹，得知了弟弟墳地的具體位置。2024年5月，王姓大伯產生殺人之念，並且花了7個月的時間，將2箱組合式煙火全部拆開、取出火藥後製作成爆炸裝置。

2024年12月底，王姓大伯駕駛車輛，載著爆炸裝置前往弟弟的墳地附近，並將爆炸裝置安裝在弟弟的墳頭，隨後駕車返回家中。而王姓3姊妹對此並不知情，燃燒金紙後不慎點燃了爆炸裝置的引信，因而不幸身亡。

案件引起極大關注，王姓大伯今年3月27日被判處死刑，不過他對此不服、提起了上訴。目前案件二審正在進行當中，詳細判決仍待釐清。