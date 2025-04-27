伊朗爆炸25死800傷！疑化學品存放不當導致　恐涉飛彈固體燃料

▲伊朗港口大爆炸目前已造成25死800傷。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）26日發生大規模爆炸，引發火災、黑色濃煙直竄天際。伊朗官員證實，這起意外疑似與化學品爆炸有關，目前已造成至少25人死亡、800人受傷。

綜合BBC與路透社報導，這場大爆炸發生於當地26日上午，地點為伊朗最大商業港口「沙希德拉賈伊港」（Shahid Rajaee）。這座港口位於距離首都德黑蘭約1000多公里的南部霍爾木茲甘省，佔地2400公頃，每年可處理7、8000萬噸貨物。

這場爆炸的威力巨大，數公里範圍內建築窗戶和屋頂都被炸毀，即使遠在數十公里外的居民也都感受到強大的衝擊波。航拍畫面顯示，至少3個地區在爆炸後起火，港口一帶更是被大量黑色與橘色濃煙吞噬，迫使港口活動全面暫停，學校和辦公室也被勒令停班停課。

#Breaking: This video was retrieved from the phone of a deceased worker at Rajaee Port in #BandarAbbas, #Iran. It captures the moments following an initial explosion that blew a hole in one of the containers, sparking a fire that eventually led to the massive, destructive… pic.twitter.com/QDY5BwHnBJ — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 26, 2025

伊朗當局指出，這場驚人大爆炸可能是因為貨櫃內的化學品存放不當所引起。海關官員和國家媒體也坦言，易燃物料的不當儲存與處理可能是造成爆炸的主要原因。BBC引述海事安全公司Ambrey Intelligence指出，發生爆炸的貨櫃內可能含有用於彈道飛彈的固體燃料，但媒體暫時還無法確認相關說法。

報導稱，爆炸發生之際，伊朗與美國正在阿曼進行新一輪核談判。儘管雙方在部分議題上仍存有分歧，但目前沒有跡象顯示爆炸事件與核談判有直接關聯。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對爆炸遇難者表達深切哀悼，並派遣內政部長前往現場領導調查與救援工作。

過去數年，伊朗頻繁發生能源與工業設施事故，包括煉油廠大火、煤礦爆炸，以及工業設施維修事故。部分事件被歸咎於疏忽，另有部分事故則被伊朗指控為以色列蓄意破壞。針對此次爆炸，以色列官方尚未作出回應。伊朗方面則強調，此次爆炸未波及石油設施，並重申其核計劃僅用於民用目的。