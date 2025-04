伊朗爆炸25死800傷！疑化學品存放不當導致　恐涉飛彈固體燃料

▲伊朗港口大爆炸目前已造成25死800傷。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

伊朗南部阿巴斯港(Bandar Abbas)26日發生大規模爆炸,引發火災、黑色濃煙直竄天際。伊朗官員證實,這起意外疑似與化學品爆炸有關,目前已造成至少25人死亡、800人受傷。

綜合BBC與路透社報導,這場大爆炸發生於當地26日上午,地點為伊朗最大商業港口「沙希德拉賈伊港」(Shahid Rajaee)。這座港口位於距離首都德黑蘭約1000多公里的南部霍爾木茲甘省,佔地2400公頃,每年可處理7、8000萬噸貨物。

這場爆炸的威力巨大,數公里範圍內建築窗戶和屋頂都被炸毀,即使遠在數十公里外的居民也都感受到強大的衝擊波。航拍畫面顯示,至少3個地區在爆炸後起火,港口一帶更是被大量黑色與橘色濃煙吞噬,迫使港口活動全面暫停,學校和辦公室也被勒令停班停課。

#Breaking: This video was retrieved from the phone of a deceased worker at Rajaee Port in #BandarAbbas, #Iran. It captures the moments following an initial explosion that blew a hole in one of the containers, sparking a fire that eventually led to the massive, destructive… pic.twitter.com/QDY5BwHnBJ