狠父不耐2月大兒哭鬧竟拋摔　害失去呼吸心跳險死！判5年定讞

▲台中狠父虐待2月大的兒子，遭判刑5年定讞。此為示意圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市一名父親因不耐嬰孩哭鬧，竟虐待未滿2月大的兒子，疑似將他抱起猛力搖晃，拋摔在沙發、床墊上，導致兒子受傷癱軟，甚至還失去自主呼吸、心跳。緊急送醫急救後，才恢復呼吸，但已經留下視覺、認知功能等永久性傷害。最高法院審理後，將狠父判刑5年定讞。

判決指出，住在台中太平區的狠父阿偉（化名），與妻子以及甫出生未滿2月大的兒子同住。案發於2022年4月中，凌晨12點半左右，妻子正在淋浴，將兒子放在客廳沙發上。但兒子不明原因大哭，阿偉聽不下去，竟對兒子下重手。妻子在浴室內聽到兒子發出異聲，趕緊走出察看；但阿偉抱起兒子，謊稱沒事，妻子又返回浴室淋浴。

但兒子隨即因為傷勢，呼吸困難，小臉脹紅，有抽搐的情況，最後更癱軟，阿偉趕緊抱著兒子衝進浴室，叫妻子穿衣服出來，在短短不到10分鐘內，就將兒子送醫。但因為傷勢太重，男嬰到醫院前已經失去自主呼吸、心跳。還好經過醫師急救後，男嬰恢復呼吸心跳，轉入加護病房救治。

最後男嬰仍因雙側急性硬腦膜下出血及蜘蛛膜下腔出血、左側硬腦膜下積液、視網膜多層次出血等傷勢，造成腦部雙側硬腦膜下血腫和積液、腦萎縮明顯、腦實質多處空洞化、合併腦組織軟化、眼球動作協調障礙、視神經異常、聽力輕度障礙，嚴重減損男嬰的認知、視覺功能。

醫院通報虐童事件，台中市政府介入後，決定對阿偉提告。案經台中地檢署偵辦後，依照「成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪」提起公訴。一審將阿偉判處有期徒刑6年6月，案經上訴，高等法院台中分院審理後，因阿偉是家中主要經濟來源，妻子求情，因此台中高分院減輕刑度，改判有期徒刑5年。全案再上訴第三審，最高法院24日駁回上訴定讞。