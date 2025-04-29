落實寵物管理！防動物釀禍護行車安全 東勢警籲飼主善盡責任

▲▼東勢警分局宣導動物照顧管理，希望飼主善盡飼養責任，不可放任到處遊走造成汽機車駕駛意外事件。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

東勢分局指出東勢及石岡區主要道路為省道臺三線及臺八線，路幅寬敞且夜間及清晨時段車流量少，駕駛人提高車速造成反應時間不足，而新社區多農用道路，路幅狹窄、視線不佳，如遇動物突然自路旁竄出，駕駛人往往難以即時減速或閃避，極易導致交通意外。

警方說明近期因飼主疏於照顧管理寵物，犬隻掙脫牽繩或突然暴衝導致意外事故的案例頻傳，若飼主疏縱動物造成交通事故或妨害交通，警方將依道路交通管理處罰條例第84條規定舉發，處以新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰；若造成傷亡，飼主還須面臨刑事責任與民事賠償，實務上亦有相關判例，臺灣臺中地方法院113年度交訴字第221號刑事判決中，一名飼主未拴緊犬隻，導致機車騎士撞擊衝出路面犬隻後倒地身亡，法院認定飼主過失致死罪成立，判處有期徒刑6月，並須賠償死者家屬損害。



東勢分局也提醒用路人如發現流浪貓狗出沒於道路影響交通，可撥打1999市民服務專線，通報權責單位協助友善捕捉與妥善安置，共同降低事故風險。飼主對於家中毛小孩的愛不應僅止於陪伴，更須以實際行動守護牠們與他人的安全，請每一位飼主秉持負責任的態度落實寵物管理，同時也提醒駕駛人遵守道路速限，行經交岔路口或視線不佳路段時均應減速慢行，隨時注意車前狀況，保障生命安全。