日男照顧病妻36年！陳屍中和租屋處「屍水全流出」　家屬相驗心碎

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市中和區景平路一處民宅28日傳出雙屍命案！警方接獲房東通報，多日聯繫不上2名房客，便派員前往了解，孰料，一開門便發現56歲日籍男子、61歲林女已明顯死亡。檢方29日下午相驗，稍早林女弟弟心碎現身表示，姊姊與姊夫感情不錯，姊夫照顧臥床的姊姊數十年，為了領補助才會離婚。

▲台日夫妻陳屍新北中和租屋處，遺體今相驗，林女弟弟(中)現身。（圖／記者陳以昇攝，下同）

警方28日凌晨接獲51歲王姓房東報案，表示多日聯繫不上日籍租客倉田先生。在警消的陪同下，王姓房東開門入屋，不料，卻目擊倉田陳屍門口處，而屋內的林女也已明顯死亡。鑑識人員初步勘驗現場，並未發現任何遺書，屋內也沒有打鬥的痕跡。

據了解，倉田夫婦結婚多年，林女25歲時因病開刀從此癱瘓，而倉田不離不棄照顧妻子36年，2人遺體被發現時，粗估死亡時間已超過一個星期，另外，由於倉田陳屍位置為住家門口，屍水從門縫流出門外，至於林女則是屍水滲進床墊、遺體沾黏在床單上。

檢方29日下午針對2人遺體進行相驗，林女弟弟現身板橋殯儀館，他透露，倉田照顧臥病癱瘓的姊姊數十年，後來因為要領補助才會離婚，2人感情不錯。至於詳細案情、死因，仍有待檢方進一步調查釐清。