基隆男玩方向盤暴衝！1女壓困慘哀號　熱心民眾搬石頭搶救畫面曝

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市仁愛區今(29日)下午發生一起嚴重車禍，40歲兒子趁著父親下車買東西時，爬進駕駛座內玩方向盤，過程中操控不慎衝撞4台機車，其中1台機車的62歲女乘客被壓困車底，在現場熱心民眾的幫助下，眾人一同協助傷患脫困送醫，幸並無大礙。

▲基隆男子誤動倒車檔，暴衝連撞4輛機車，其中1名女乘客受困車底。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

畫面中可以看到，女子全身傷趴在車底，無法動彈，消防喊著可以拿實心、不要空心的物體，將車輛墊高，一旁民眾連忙拿著路邊搬來的石頭，擺在輪胎下，最後在大家協助下，終於成功將哀號的女子移出送醫。

本案發生在今天下午1時39分，70歲水姓男子將車停在南榮路旁，在未熄火的狀態下下車買東西，獨留坐在副駕駛座的40歲兒子在車上，但兒子爬到駕駛座上，好奇把玩方向盤時，疑似操作不慎，造成車輛失控從南榮路倒車爆衝到愛三路，過程中撞到1台路過的雙載機車，以及停放在機車行前的3台機車。

其中78歲游姓男子載著62歲林姓前妻挨撞後，當場被拖行到人行道上，林女更滿身傷受困車底，動彈不得，所幸在眾人救援下送醫救治後，並無生命危險。

▲機車騎士（紅圈處）載著前妻行經該路段無辜遭波及。



水父供稱，當時兒子坐在副駕駛座，可能是想移動車子，打到R檔倒車，應該沒有踩到油門。至於詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。