「中美貿易戰」決不退讓　王毅：妥協只會讓霸凌者得寸進尺

▲中國外交部長王毅直言，妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺。（圖／記者任以芳攝）

記者廖翊慈／綜合報導

中國外交部長王毅28日出席里約熱內盧金磚國家外長會晤時，就堅持多邊主義、維護多邊貿易規則闡明中方立場。王毅強調，面對美國全球的關稅政策，「如果選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺。」

據《北京日報》報導，王毅表示，多邊主義是二戰後國際秩序的基石，團結合作是國際社會的最大公約數，然而個別國家對世界的認知，卻發生了嚴重偏差，美國大搞單邊主義、本國優先，將自身利益凌駕國際公利。

▲美國總統川普（Donald Trump）對中國實施加徵高額關稅，引發中方強烈不滿。（圖／路透）

王毅指出，現行國際體系支撐著世界的穩定與繁榮，美國作為這個體系的最大受益者卻正走向它的反面，人們看到，弱肉強食的叢林法則公然登場，脅迫和霸凌不再需要偽裝，國際關係的發展基礎受到持續威脅。

王毅強調，「維護多邊貿易規則，是目前最迫切的議題，貿易的本質是優勢互補、互利共贏，不是誰吃虧、誰佔便宜的算計，更不能成為實現一己私利的工具，美國長期從自由貿易中大量獲益，現在竟拿著關稅當籌碼向各國漫天要價。」

王毅認為，「金磚國家應共同反對，一切形式的保護主義，堅決維護以規則為基礎、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護其核心價值和基本原則，促進貿易的自由化便利化。」