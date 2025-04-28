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威懾北京犯台！　現實版「鋼鐵人」籲AI大規模投入軍事領域

▲▼虛擬實境（VR）公司Oculus、國防產品公司安杜里爾工業（Anduril Industries）創辦人拉奇（Palmer Luckey）被形容為現實中最接近「鋼鐵人」的男人。（圖／翻攝X@PalmerLuckey）

▲拉奇被形容為現實中最接近「鋼鐵人」的男人。（圖／翻攝X@PalmerLuckey）

 記者吳美依／綜合報導

美國32歲發明家兼企業家拉奇（Palmer Luckey）被譽為現實版「鋼鐵人」，他最近在TED演講，以台海衝突為例，說明人工智慧（AI）大規模投入國防軍事領域，以重拾美軍威懾力的重要性。

拉奇創辦虛擬實境（VR）公司Oculus，2014年以20億美元現金和股票出售給臉書。2017年創辦國防新創公司「安杜里爾工業」（Anduril Industries）並且營運至今。根據《富比士》數據，截至今年4月28日，淨資產預估24億美元。

這場演講一開始，拉奇描繪了中國對台灣發動大規模突襲的場景。解放軍出動壓倒性的彈道飛彈、海軍兵力、網路攻擊，在台灣來得及反應之前，癱瘓關鍵軍事要塞及基礎設施。美軍試圖應對，但資源根本不夠，精準彈藥甚至可能在短短8天內耗盡，台灣也將在幾周內淪陷。

拉奇直言，「這是美軍分析師最害怕的戰爭」，不只因為技術落後，決策緩慢，也因為缺乏戰鬥能力，武器與搭載平台嚴重短缺，美軍甚至根本無法參與戰鬥。

他指出，「中國入侵台灣，後果將會波及全球」。台灣身為世界晶片供應中心，生產逾90%最先進半導體，萬一遭到占領或摧毀，全球經濟將一夕崩潰，損失數十兆美元，供應鏈大亂，引發百年以來最嚴重的經濟衰退。此外，危險也不僅限於經濟方面，各國還將面臨獨裁中國主宰的世界。

拉奇指出，儘管人們日常生活的科技高速發展，國防產業卻停滯不前，甚至在相形之下顯得落後。他警告，「如果科技業最聰明的一群人，以及國防領域最大參與者，都不再把創新當成優先要務，美國將永遠失去保護我們生活方式的能力。」

為了解決這個問題，拉奇創立「安杜里爾工業」，並非傳統的國防部承包商，而是新創的國防產品公司，依靠自有資金、而非納稅人的錢，研發與生產國防產品，不僅能夠更快速研發、生產、測試與部署武器，而且成本還更加低廉。

「安杜里爾工業」的核心系統是一套名為「Lattice」的AI軟體，能夠部署數百萬件武器，並以更快的速度更新與改善，而不需要犧牲數百萬條人命。公司成立不到8年以來，已為美國空軍打造自主戰機，為澳洲海軍打造自主潛水艇，擴增實境（AR）頭戴式裝置，反無人機攔截器「Roadrunner」等。

拉奇指出，雖然身為以打造武器維生的人，但他的核心理念卻是促進和平，「我們遏止衝突的方式，是確保我們的敵人知道他們毫無勝算」，威懾的意義，並非炫耀武力，而是讓侵略的代價太大，以至於敵人打從一開始就不敢嘗試。

拉奇指出，美軍繼續靠著傳統方法行事，已經無法取得優勢。AI能夠強化決策、提高精準度、減少附帶損害，大規模投入自主武器與系統的研發、生產與部署，才是應對中國軍事優勢的唯一方法。儘管這可能引發倫理問題，但若美國未能在該領域取得領先，恐怕讓獨裁政體搶先一步。

在演講最後，拉奇再度描繪了台海衝突另一種場景，在AI成功大規模引入軍事領域的情況下，台灣軍方能夠立刻應對與動員，發動協同作戰，對中國進犯展開反擊與攔截，使其侵略武力根本無法抵達台灣。

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