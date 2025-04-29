高雄女騎士要去掃墓「誤上國道」　暖心駕駛護送避車彎求救

▲掃墓騎錯路！高雄女騎機車誤闖國道慌了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國道10號東向16.6公里（燕巢路段）今（29）日發生機車誤上國道，一名女騎士想去燕巢掃墓，但因不熟路況誤闖。國道警方獲報後，調派巡邏車前往攔獲，後續將女騎士載下平面道路，並依規定舉發，將開罰新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。

經了解，73歲張女今天10店25分許，騎機車行駛在國道10號東向16.6公里處，熱心貨車駕駛見狀將她先護送至交流道前避車彎等待警方到場。

國道大隊勤指中心接獲通報後旋即調派巡邏車前往查處，張女則表示她要前往燕巢掃墓，因不熟路況而誤上國道，所幸人員平安，後續將她載下平面道路，現場於10時58分排除，並依規定舉發。

國道警提醒，機車行駛國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第33條第4項（不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者）之規定開罰，處駕駛人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。

國道警呼籲，若機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。