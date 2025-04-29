花蓮生活物資券增額至1千！統一超商可使用　速領取逾期不補發

▲花蓮縣政府持續於各鄉鎮發放「幸福花蓮生活物資券」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府114年度「幸福花蓮生活物資券」28日持續發放，縣長徐榛蔚親自前往新城鄉、秀林鄉及吉安鄉等發放據點，協助現場引導及關懷鄉親。縣府並於各點設置服務窗口，協助民眾辦理多項福利申請與諮詢，讓弱勢者在領取物資券的同時，同一地點即可獲得各項協助，以及宣導最新社會福利措施資訊，讓鄉親免於舟車勞頓。

花蓮縣政府致力於打造各項幸福措施，對於經濟弱勢民眾的福利支持更是不遺餘力，今年再提升物資券額度由800元增至1000元，讓民眾自行購買、維持生活所需。現場徐縣長並與村里長實質交流了解鄉親所需，逐年改進社會福利措施。

114年度「幸福花蓮生活物資券」4月25日至30日於13鄉鎮市發放，符合資格者可領取5張面額200元的物資券，每人額度1,000元。114年3月31日前符合福利資格之有低收入戶、中低收入戶、領有身障補助之的輕度身障者、中度以上身障者及領中低收入老人生活津貼者，發放生活物資券。

收到通知書的民眾，請攜帶已蓋好私章之領取通知單，並依公告之時間及地點前往領取。若未能於通知時間當日無法領取，可在領取日隔日起至114年5月29日，至戶籍所在之戶政事務所領取，逾期未領，不予補發。

▲▼縣長徐榛蔚親自前往發放現場協助引導及關懷鄉親。

社會處表示，去年與全聯、統冠、愛買、家樂福、農會超市及199合作，獲民眾良好反應，今年新增「統一超商7-ELEVEN」，全縣門市都能使用，民眾就近選購所需食品及生活必需品，更添便利性。

社會處提醒，物資券不可購買菸、酒及檳榔等商品，務必於114年10月31日前消費完畢，逾期未使用將不予兌換。因物資券屬有價證券，若有遺失或毀損不得補換發，請務必妥善保管。

現場不僅發放物資券，更是宣導各項福利措施的機會，並設置服務台提供弱勢者現場各項諮詢協助，包含各項社會福利措施諮詢及協助送件、就業諮詢、法律諮詢等鄉親所需，讓鄉親免於舟車勞頓。

活動公告於本府社會處官網最新公告 (https://sa.hl.gov.tw/)。