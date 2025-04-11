婦幼候診間變閱覽室　紙圖書館進駐南投草屯佑民醫院

▲統一超商好鄰居文教基金會攜手正隆公司於草屯鎮佑民醫院打造閱讀候診區「好鄰居紙圖書館」。（圖／草屯佑民醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

4月23日「世界閱讀日」將屆，長期耕耘兒童閱讀教育的統一超商好鄰居文教基金會與正隆公司合作，將深受孩子喜愛的「MINI好鄰居紙圖書館」搬進南投的草屯鎮佑民醫院，也是全台首座進駐醫院的紙圖書館，將院內小兒科、婦產科候診空間升級為溫馨親子共讀角落，結合永續設計，希望讓閱讀真正走進社區、融入生活。

佑民醫院的「好鄰居紙圖書館」今天正式啟用，為統一超商好鄰居文教基金攜手永續好夥伴7-ELEVEN、正隆公司、博客來及台灣展臂閱讀協會，將2樓婦兒科候診區規劃為全新閱讀角落：由正隆公司運用7-ELEVEN門市回收紙箱打造永續紙材桌椅，並針對孩童候診需求，設計出「Bear寶貝收納屋」、啄木鳥紙醫生、「奇幻冒險地圖桌」等閱讀設施，加上博客來特別捐贈的逾百本童書，巧妙融合陪伴與照護需求，幫助孩童在醫療過程中獲得心理安適與知識啟發。

統一超商好鄰居文教基金會指出，推動「閱讀勵學」計畫超過11年，陪伴逾百所鄉鎮小學與課輔班，補位社區圖書資源，至今累計閱讀量已突破85萬本讀冊，而正隆公司自2014年起推動「二次森林教育札根」永續計畫，使用100%再生紙材，在全台各地鄉鎮小學、課輔班打造永續紙材圖書館，至今累計32座，貢獻減碳量逾18萬5600公斤；雙方於2022年起啟動跨界結盟計畫，將7-ELEVEN門市提供的回收紙材打造成「好鄰居紙圖書館」、書架、桌椅與教具，至今累計再生利用達10公噸回收紙材，相當於貢獻減碳58公噸、保留200棵樹，也擴大閱讀影響力。





統一超商好鄰居文教基金會表示，為響應「世界閱讀日」，將與台灣展臂閱讀協會合作自4月23日至6月30日，串聯全台40處醫療據點推動「閱讀候診區」行動，除提供永續手掌繪本，並由醫護人員提供適齡選書建議；另於8處醫療機構舉辦「閱讀同樂會」，由醫師親自導讀繪本、帶動親子共讀氛圍，預計吸引逾千人參與，進一步縮小學齡前兒童的教育與發展落差，讓閱讀成為溫暖的親子日常。